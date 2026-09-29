Milly Carlucci, le novità a Ballando con le Stelle e l’arrivo di Ornella Muti: “L’ho corteggiata per anni”

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Mancano pochi giorni alla nuova edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda da sabato 3 ottobre 2026, intanto Milly Carlucci si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulle novità del programma.

Quest’anno anche Ornella Muti farà parte del cast del programma, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha rivelato che le chiedeva da anni di partecipare. A detta sua è giusto che sia così dal momento che si tratta di un’icona internazionale. Come l’ha convinta? Con ironia ha detto che non lo sa ma crede di aver usato tutta l’enciclopedia del corteggiamento.

Sono previste diverse novità nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, una di queste riguarda il fatto che il programma si svolgerà negli studi di Saxa Rubra. La padrona di casa ci ha tenuto però a precisare che è stato ricreato lo stesso studio perché è il simbolo dello show, i telespettatori infatti non noteranno il cambiamento.

In molti si chiedono come mai nel cast non sono ammessi personaggi che hanno partecipato ai reality, lei ha spiegato che chi proviene dai quei programmi ha già raccontato tutto di sé e loro vogliono dare storie nuove al pubblico. Milly Carlucci ha parlato anche delle new entry di Ballando con le Stelle dicendo che il tesoretto sarà suddiviso in tre quote: “Simona Ventura assegnerà il ‘voto giustizia’ per riequilibrare un giudizio a suo parere sbilanciato della giuria. Francesca Fialdini deciderà il ‘voto dell’anima’ per premiare il concorrente che si racconta più generosamente”. Rossella Erra invece darà il voto di pancia, quello ‘popolare’.