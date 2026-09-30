The Love Hypothesis continua, annunciato il sequel e il film per Amazon: ecco quando arriva

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La storia d’amore tra Olive Smith e Adam Carlsen non è finita. Ali Hazelwood ha sorpreso i fan annunciando il sequel di The Love Hypothesis – Il Teorema dell’Amore e un nuovo film in lavorazione per Amazon MGM Studios. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando uscirà il libro? cosa racconterà il sequel? e cosa sappiamo del nuovo adattamento cinematografico?

The Two-Body Problem: il sequel arriva il 2 febbraio 2027

Martedì 29 settembre 2026, Ali Hazelwood ha confermato che The Love Hypothesis avrà un seguito. Il nuovo romanzo si intitola The Two-Body Problem e uscirà il 2 febbraio 2027. L’autrice ha raccontato che non immaginava di scrivere un sequel, ma il film tratto dal primo libro e il cast l’hanno spinta a tornare nel mondo di Olive e Adam. Rivedere i due personaggi sul set l’ha fatta “innamorare di nuovo” della loro dinamica, rendendo naturale l’idea di un secondo capitolo.

Il romanzo seguirà la coppia nel corso di alcuni anni, tra vita accademica post‑dottorato, quotidianità condivisa e quelle piccole sfide che definiscono una relazione a lungo termine. Hazelwood ha rassicurato i lettori: chi non desidera un sequel può ignorarlo, ma chi vuole ritrovare Olive e Adam troverà una storia pensata proprio per loro.

Il film Amazon: MRC sviluppa l’adattamento del sequel

Oltre al libro, Hazelwood ha annunciato che MRC sta sviluppando un film tratto da The Two-Body Problem per Amazon MGM Studios. L’autrice ha preferito mantenere un tono prudente: “Niente è garantito”, ha spiegato, ma il progetto è ufficialmente in sviluppo. Non ci sono ancora dettagli su cast, regia o tempistiche, né conferme sul ritorno di Lili Reinhart e Tom Bateman, protagonisti del primo film.

Nel frattempo, l’adattamento di The Love Hypothesis è disponibile su Prime Video dal 23 settembre. Diretto da Claire Scanlon e scritto da Sarah Rothschild, il film ha riportato in scena la chimica tra Olive e Adam, conquistando gli spettatori e contribuendo a riaccendere l’interesse per un sequel narrativo.

Il fenomeno Hazelwood: dal successo globale al nuovo capitolo

Il primo romanzo, pubblicato nel 2021, è diventato un fenomeno mondiale: bestseller del New York Times, ossessione di BookTok e trampolino di lancio per la carriera di Hazelwood, che ha superato i 10 milioni di copie vendute. Nato come fan fiction di Star Wars ispirata alla coppia Rey/Kylo Ren, il libro ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, ben oltre la community originaria.

Con The Two-Body Problem, Hazelwood torna a esplorare la relazione tra Olive e Adam con un tono più maturo, mescolando slice of life, scienza, quotidianità e sentimenti. Il sequel promette di approfondire la loro vita insieme, mantenendo l’ironia e la dolcezza che hanno reso celebre il primo capitolo.

Il futuro cinematografico è ancora tutto da definire, ma l’entusiasmo dei fan suggerisce che la storia di Olive e Adam è destinata a continuare, sia in libreria che sullo schermo.