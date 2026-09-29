Il Liceo Helen Keller di Tutto l’amore che resta esiste davvero? Ecco la verità

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Chi segue Tutto l’amore che resta si affeziona subito al Liceo Helen Keller, la scuola inclusiva dove Raoul Bova interpreta il preside Stefano Fogli. Le storie degli studenti, le fragilità, le scelte educative e il clima di accoglienza rendono l’istituto uno dei protagonisti della fiction. A questo punto molti spettatori si chiedono: questa scuola esiste davvero? e dove si trova?

Il Liceo Helen Keller non esiste: la fiction crea una scuola ideale a Frascati

Il Liceo Helen Keller non appartiene al mondo reale. La produzione inventa l’istituto per raccontare un modello scolastico basato sull’inclusione, dove ragazzi con e senza disabilità studiano insieme e crescono fianco a fianco. Nella serie, la scuola si trova a Frascati, nel cuore dei Castelli Romani. Non esiste nessun liceo corrispondente nella zona: la fiction costruisce un luogo simbolico, pensato per rappresentare ciò che una scuola inclusiva potrebbe diventare.

Il preside Stefano Fogli lavora proprio in questo contesto: un ambiente che accoglie studenti molto diversi tra loro, come Vittoria e Matteo, un ragazzo autistico che trova nel Keller un percorso su misura.

La produzione costruisce il set come una vera scuola accessibile

La fiction non si limita a immaginare il Liceo Helen Keller: lo costruisce con criteri reali di accessibilità. Gli scenografi intervengono su aule, corridoi e spazi comuni per renderli adatti anche a studenti con disabilità motorie o cognitive. La produzione si confronta con esperti di inclusione scolastica e progetta ambienti che rispecchiano davvero la filosofia della serie.

Il risultato è un set che non imita semplicemente una scuola, ma incarna l’idea di un istituto moderno, aperto e attento alle esigenze di ogni studente. L’accessibilità diventa così parte integrante della narrazione e della scenografia.

Perché la scuola si chiama Helen Keller: il significato dietro la fiction

La scelta del nome non nasce a caso. Helen Keller rappresenta una delle figure più importanti nella storia dei diritti delle persone con disabilità. Da bambina perde vista e udito, ma grazie al percorso educativo con Anne Sullivan diventa scrittrice, attivista e simbolo di emancipazione.

La fiction richiama la sua storia per sottolineare il cuore del progetto educativo del preside Fogli: dare a ogni studente le stesse opportunità, indipendentemente dalle difficoltà. Il nome Helen Keller diventa quindi un manifesto, un modo per ricordare che l’inclusione non è solo un tema narrativo, ma un valore che attraversa tutta la serie.