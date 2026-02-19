La Rai verso una nuova edizione di Stranamore, chi la condurrà? Spunta il nome di Barbara d’Urso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stranamore in passato ha conquistato un successo pazzesco in termini di ascolti e sembra che la Rai stia prendendo in considerazione la possibilità di riproporlo ai telespettatori, al suo timone potrebbe esserci Barbara d’Urso. Si parla ormai da molto tempo di un probabile ritorno dell’amatissima conduttrice in televisione e questa potrebbe essere l’occasione perfetta per lei per ripartire dopo oltre due anni di stop.

Parlando del programma non si può non pensare ad Alberto Castagna che per tantissimi anni è stato il principale volto di Stranamore, puntata dopo puntata riusciva a far appassionare sempre di più i telespettatori. Stando all’indiscrezione Barbara d’Urso potrebbe essere la persona giusta per condurre la trasmissione al posto suo dal momenti che ha sempre istaurato con il pubblico un rapporto di empatica parlando di storie personali.

La Rai sta valutando il ritorno di Stranamore con la possibile conduzione di Barbara d’Urso: altri curiosi dettagli

Sul piccolo schermo vengono spesso riproposti vecchi programmi custoditi con grande affetto nel cuore dei telespettatori e Stranamore è uno di quelli che ha saputo conquistare praticamente tutti con le sue storie. Sono moltissimi i fan che lo guarderebbero di nuovo con estremo piacere, ma sicuramente riuscirebbe a catturare anche l’attenzione di chi non l’ha mai visto.

Sono passati molti anni dai tempi di Stranamore ed è chiaro che se dovesse tornare in televisione il programma non sarebbe identico al passato. Sicuramente ci sarebbero delle interessanti novità per adattare al meglio la trasmissione ai tempi attuali, al momento però si tratta solo di indiscrezioni non confermate. La Rai deciderà davvero di mandare in onda una nuova edizione di Stranamore condotta da Barbara d’Urso? Si attendono ulteriori notizie per saperne di più.