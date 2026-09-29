Chi era Andrea Tempestini, il giornalista vicedirettore di Libero Quotidiano trovato morto a 40 anni

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Il mondo del giornalismo milanese vive ore di dolore per la morte di Andrea Tempestini, vicedirettore di Libero e figura centrale della redazione digitale del quotidiano. Tempestini aveva 40 anni e lavorava da anni nel settore dell’informazione online, dove si era costruito una reputazione solida, rispettata e stimata. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi era Andrea Tempestini? quale percorso professionale aveva costruito? e cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi era Andrea Tempestini: età e profilo professionale

Andrea Tempestini nasce nel 1986 e cresce professionalmente nel giornalismo digitale, un settore che abbraccia con competenza e visione. Diventa giornalista professionista nel 2010 e inizia a collaborare con realtà importanti come Il Sole 24 Ore e Rai Corporation, esperienze che gli permettono di affinare le sue capacità di analisi, scrittura e gestione dei contenuti.

Negli anni successivi entra nella redazione di Libero, dove assume ruoli sempre più rilevanti fino a diventare digital editor e poi vicedirettore del sito liberoquotidiano.it. Coordina la redazione online, segue l’area SEO, supervisiona i podcast e guida il lavoro quotidiano con un approccio moderno e attento alle dinamiche del web.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un professionista brillante, rapido nelle decisioni, capace di leggere il digitale con anticipo e di costruire un team solido attorno a sé.

La carriera nel giornalismo digitale: dal Sole 24 Ore a Libero

Tempestini si muove nel giornalismo con una naturalezza rara. Al Sole 24 Ore lavora su contenuti economici e digitali, mentre con Rai Corporation entra in contatto con un ambiente internazionale che gli offre nuove prospettive.

Il suo percorso trova però la massima espressione a Libero, dove diventa uno dei punti di riferimento della redazione online. Si occupa di coordinamento, strategia digitale, ottimizzazione dei contenuti e sviluppo dei nuovi linguaggi editoriali. La sua visione contribuisce a trasformare il sito in una piattaforma dinamica, aggiornata e competitiva nel panorama dell’informazione italiana.

La sua scomparsa colpisce profondamente colleghi, amici e figure politiche. Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, parla di “profondo dolore” e rivolge un messaggio di vicinanza alla famiglia e alla redazione.

Vita privata e la tragedia che ha sconvolto Milano

Andrea Tempestini viveva a Milano, in via Belinzaghi, zona Maciachini. Un familiare lancia l’allarme nella serata di ieri e chiede aiuto. I vigili del fuoco entrano nell’abitazione e trovano il corpo del giornalista in cantina. I medici del 118 constatano il decesso. I carabinieri e la sezione investigazioni scientifiche eseguono i rilievi. Secondo le prime informazioni, non emergono segni di aggressione.

La notizia scuote il mondo del giornalismo milanese, che perde una figura giovane, competente e profondamente legata alla sua professione. La redazione di Libero vive ore di sgomento, mentre messaggi di cordoglio arrivano da colleghi, politici e professionisti del settore.

Tempestini lascia un vuoto enorme: un giornalista che aveva ancora molto da raccontare, un professionista che aveva costruito una carriera solida e una persona che molti ricordano per gentilezza, ironia e dedizione.