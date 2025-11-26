Ballando con le stelle, dubbi sull’infortunio di Francesca Fialdini: “Mi hanno chiesto le lastre”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella nuova puntata dello spin-off di Ballando con le stelle, Ballando Segreto, Francesca Fialdini si è lasciata sfuggire delle rivelazioni che riguardano alcuni concorrenti del programma di Milly Carlucci.

La concorrente, che da poco si è dovuta ritirare a causa di alcuni infortuni, ha fatto sapere che c’è stato qualcuno che non ha creduto al fatto che si sia fatta male durante le prove. Non ha voluto rivelare di chi si tratta ma ha detto che hanno messo in dubbio che si sia davvero rotta le costole. Francesca Fialdini ci ha tenuto a precisare che lei e Giovanni Pernice stavano andando bene a Ballando con le stelle quindi non avevano affatto bisogno di ‘scomodare la salute’.

Francesca Fialdini accusata di aver mentito sull’infortunio a Ballando con le stelle: cosa ha rivelato a Ballando Segreto

La concorrente di Ballando con le stelle, che potrebbe rientrare in gara grazie al ripescaggio, ha fatto sapere che c’è chi pensa che stia facendo un mese di vacanza per allenarsi bene e tornare più forte. Tra le varie cose ha detto: “Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’, qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio“.

Francesca Fialdini ha fatto sapere di averlo trovato cheap il fatto che siano arrivati a chiederle le lastre. A parer suo significa che stanno perdendo di vista tutto il resto se sono così ossessionati per una coppa.