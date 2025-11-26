Barbara d’Urso vuole abbandonare Ballando con le stelle? “Per lei sarebbe inconcepibile non…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara d’Urso sta facendo parlare molto di sé durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, non solo per le sue esibizioni ma anche per i continui battibecchi con Selvaggia Lucarelli.

La nota conduttrice di certo non sta passando inosservata e sono in molti ad apprezzare il suo percorso. Eppure, nonostante stia ricevendo molto supporto, la concorrente del programma di Milly Carlucci potrebbe mettere fine alla sua avventura. Barbara d’Urso sta davvero pensando di abbandonare Ballando con le stelle? A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Barbara d’Urso lascia Ballando con le stelle? Spunta l’indiscrezione

Il noto giornalista ha fatto sapere che la concorrente sta valutando il ritiro, una strategia da parte sua per uscire dal programma da regina. A detta sua Barbara d’Urso starebbe pensando di abbandonare Ballando con le stelle prima della fine perché non tollera alcune situazioni.

Tra le varie cose con sta apprezzando c’è anche il fatto di essere stata superata in classifica da ‘personaggi minori’. Parpiglia ha poi aggiunto: “Per la d’Urso sarebbe inconcepibile non alzare quella coppa e uscire da vincitrice. Perciò meglio rubare la scena a tutti e andarsene ‘in gloria’”.