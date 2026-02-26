Amici 25, anticipazioni puntata 1° marzo 2026: chi sono il terzo ballerino e il terzo cantante al serale?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La corsa verso il Serale di Amici 25 entra nel vivo proprio mentre marzo prende il via e la competizione si fa sempre più serrata. La puntata di domenica 1° marzo 2026, in onda su Canale 5, segna infatti un passaggio decisivo per gli allievi ancora in bilico: tra gare di canto e ballo, nuovi ingressi e ospiti speciali, il talent condotto da Maria De Filippi alza ulteriormente l’asticella.

Dopo le prime maglie d’oro assegnate, due nuovi allievi della scuola hanno conquistato la maglio oro. Di seguito, tutte le anticipazioni, gli spoiler dalla registrazione e la classifica completa della settimana.

Amici 25, anticipazioni 1° marzo 2026: ospiti e giudici della ventunesima puntata

La ventunesima puntata di Amici 25 arriva in un momento particolare della stagione televisiva, perché coincide con la settimana del Festival di Sanremo 2026, quando molti artisti sono impegnati in Liguria. Nonostante questo, il parterre resta di alto livello.

Nella puntata di Amici di domenica 1° marzo 2026, nelle vesti di giudici di canto e di ballo, troviamo: Irene Grandi, Don Joe, Giorgio Madia e Francesca Bernabini. Un quartetto eterogeneo che garantisce uno sguardo tecnico sia sul canto sia sul ballo, con valutazioni attente alla performance e alla crescita artistica dei concorrenti.

Sul fronte ospiti musicali, spazio a Bresh, Giusy Buscemi e Alessio Bernabei.

Chi sono i nuovi ammessi al Serale di Amici 25

Dopo che Emiliano, Alex, Michele e Angie hanno già conquistato il passaggio al Serale nelle scorse settimane, l’attenzione si concentra sui nuovi possibili ammessi.

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, a ottenere la maglia d’oro nella puntata del 1° marzo 2026 sono Nicola e Gard. Entrambi convincono con una sola esibizione, scelta che dimostra quanto il loro percorso sia stato considerato maturo dai professori.

Nicola, ballerino nella squadra della Celentano, si esibisce sulle note de “Il cigno nero” con una variazione di classico che mette in luce tecnica, controllo e presenza scenica. La sua performance viene accolta con grande apprezzamento e gli vale l’accesso diretto al Serale.

Gard, invece, sceglie “Quando di Pino Daniele”.

Classifica canto e ballo 1° marzo 2026: chi è primo questa settimana

La gara resta un banco di prova fondamentale, perché incide sulla percezione dei professori e del pubblico. Le classifica emersa dalla puntata del 1°marzo 2026 evidenzia lo stato di forma degli allievi e offrono indicazioni preziose in vista del Serale.

Classifica canto 1° marzo 2026

Ecco la graduatoria completa:

Primo posto: Elena con “Une belle histoire“;

con “Une belle histoire“; Secondo posto: Lorenzo con “Riptide“;

con “Riptide“; Terzo posto: Caterina con “El talisman“;

Quarto posto: Opi

Ultimo posto: Gard

Elena conquista la vetta grazie a un’esibizione solida e convincente, che le consente di primeggiare nonostante non abbia ancora ottenuto la maglia.

Classifica ballo 1° marzo 2026

Anche la gara di ballo conferma alcuni equilibri già emersi nelle ultime settimane. La classifica della puntata del 1° marzo 2026 è la seguente:

Primo posto: Nicola

Secondo posto: Antonio

Terzo posto: Simone

Ultimo posto: Giulia

Nicola domina la classifica grazie a una prova tecnica di alto livello, coerente con la scelta coreografica affrontata durante la puntata. La sua crescita appare costante, mentre per gli altri ballerini la competizione si fa più complessa, soprattutto in vista delle ultime opportunità per accedere al Serale.