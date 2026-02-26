Casa Sollievo è il primo ospedale del sud Italia per World’s Best Hospitals

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per il settimo anno consecutivo, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) trionfa nel panorama sanitario del Mezzogiorno. Secondo l’annuale classifica “World’s Best Hospitals” redatta dalla prestigiosa rivista americana Newsweek in collaborazione con Statista, la struttura fondata da San Pio da Pietrelcina si riconferma al primo posto tra gli ospedali del Sud Italia per il 2026.

Una valutazione su scala globale di World’s Best Hospitals

L’indagine ha preso in esame oltre 2.500 ospedali in 32 nazioni, selezionati in base a severi fattori di comparabilità come l’aspettativa di vita e la dimensione della popolazione. La metodologia ha generato il ranking finale pesando quattro indicatori principali:

Raccomandazioni di esperti (medici e dirigenti sanitari). Parametri di qualità ospedaliera. Esperienza diretta dei pazienti. Questionari PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) sul benessere funzionale e la qualità della vita post-cura.

I risultati premiano l’istituto pugliese, che riesce a superare non solo le altre strutture regionali, ma anche numerosi centri di rilevanza nazionale del Nord e del Centro Italia situati in grandi aree metropolitane.

Indicatore Risultato 2026 Classifica Sud Italia 1° posto Classifica Nazionale 36° posto (su 133 ospedali censiti) Punteggio Finale 71.74%

La fiducia dei pazienti di Casa Sollievo della Sofferenza

La leadership di Casa Sollievo è confermata dalla fiducia dei pazienti, che sempre più spesso scelgono l’ospedale del Gargano per le patologie severe. Nel corso del 2025, infatti, la struttura ha registrato una diminuzione dei ricoveri a bassa complessità in favore di quelli ad alta complessità, portando a un incremento del 3% del peso medio dei ricoveri.

L’impatto sul territorio è evidente nei numeri, che delineano un ospedale capace di frenare l’esodo sanitario verso il Nord:

Attrattività regionale: Negli ultimi tre anni i pazienti pugliesi sono aumentati del 14%, confermando una minore necessità di cercare cure fuori regione.

Negli ultimi tre anni i pazienti pugliesi sono aumentati del 14%, confermando una minore necessità di cercare cure fuori regione. Mobilità extra-regionale: Quasi il 13% dei ricoveri riguarda pazienti provenienti da fuori Puglia, con un forte afflusso da Calabria, Campania, Basilicata e Molise.

Quasi il 13% dei ricoveri riguarda pazienti provenienti da fuori Puglia, con un forte afflusso da Calabria, Campania, Basilicata e Molise. Volume chirurgico: L’ospedale esegue circa 30.000 procedure chirurgiche all’anno.

L’ospedale esegue circa 30.000 procedure chirurgiche all’anno. Eccellenza oncologica: Vengono accolti e seguiti annualmente circa 9.000 pazienti oncologici. Questo reparto da solo assorbe il 23% del volume di assistenza sanitaria complessiva erogata dall’istituto.

L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza dimostra così, ancora una volta, di essere un presidio sanitario solido e all’avanguardia, capace di coniugare un’assistenza medica di altissimo livello con una profonda attenzione ai bisogni del territorio meridionale.