Foggia, stagione finita per Petermann

Redazione26 Febbraio 2026
Continua a piovere sul bagnato in casa Foggia alla vigilia di un trittico di gare racchiuse in una settimana.

Nella giornata di ieri, nel corso della partitella sul sintetico di Croci Nord, si è fermato Davide Petermann per un problema al ginocchio.

Il regista foggiano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato la diagnosi più temuta: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, con interessamento anche del menisco.

La sua stagione può considerarsi conclusa in anticipo.

