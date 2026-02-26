MusicaSpettacolo Italia

Sanremo 2026 le canzoni più ascoltate su Youtube e Instagram

Redazione26 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SANREMO – Dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2026, ci siamo divertiti a scoprire i gusti degli utenti del Web, sfogliando le pagine di Youtube facendo una classiffica in base alle views dei video su youtube, ad oggi 26 Febbraio 2026. Restiamo in attesa della terza serata e nell’attesa ci godiamo questa classifica:

La classifica di youtube è guidata da 2 canzoni con le stesse views Fedez e Masini con “Male necessario” e la pugliese Serena Brancale con “Qui con me” il dolcissimo brano dedicato alla sua mamma. In terza posizione il gettonatissimo Sal Da Vinci con il suo brano “Per sempre si” poco sotto Arisa con il toccante brano “Magica Favola” e distanziata Ditonellapiaga con “Che Fastidio”

Sanremo 2026 la classifica della canzoni più ascoltate su youtube

Fedez e Masini – Male necessario: 880K     

Serena Brancale – Qui con me: 880K 

Sal Da Vinci – Per sempre sì: 770K

Arisa – Magica favola 750K su Youtube           

Ditonellapiaga – Che fastidio!: 390k

J-Ax – Italia Starter Pack: 360K

LDA e AKA 7even – Poesie clandestine: 360K

Samurai Jay – Ossessione: 330K      

Fulminacci – Stupida sfortuna: 322K

Tredici Pietro – Uomo che cade: 310K            

Sayf – Tu mi piaci tanto: 285K

Ermal Meta – Stella stellina: 282k

Tommaso Paradiso – I romantici: 270K    

Bambole di pezza – Resta con me 260K su Youtube 

Raf – Ora e per sempre: 235K          

Nayt – Prima che: 230K    

Luchè – Labirinto: 270K 

Elettra Lamborghini – Voilà: 210k         

Levante – Sei tu: 200K

Francesco Renga – Il meglio di me: 200K   

Malika Ayane – Animali notturni: 180K            

Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta: 150K      

Patty Pravo – Opera: 150K     

Michele Bravi – Prima o poi: 145K   

Leo Gassmann – Naturale: 130K    

Dargen D’Amico – Ai ai: 130K

Chiello – Ti penso sempre: 120K      

Mara Sattei – Le cose che non sai di me: 112K 

Eddie Brock – Avvoltoi: 102k   

Sanremo 2026 la classifica della canzoni più ascoltate su Instagram

Mentre la classifica sulle video pillole pubblicata dall’account ufficiale del Festival di Sanremo @sanremorai dopo la prima serata vede la classifica guidata dalla pugliese Serena Brancale con 8.5 Milioni di Views, distaccata c’è Arisa con 7 Milioni di Views, sotto troviamo Fedez e Marco Masini con 6.1 Milioni di vies. A seguire Tommaso Paradiso con 5.4 Milioni di views e subito dopo questa volta c’è una novità in classifica subito dopo questo trio che rispecchia un pò la classifica di youtube troviamo LDA e AKA7EVEN con 4.3 Milioni di views a dimostrazione che il pubblico più giovane vive di più i social che altri canali. A seguire in classifica c’è Luchè con 3.9 Milioni e un duo formato da Nayt e Sal Da Vinci con 3.5 Milioni di views.

Redazione26 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©