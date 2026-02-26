Sanremo 2026 le canzoni più ascoltate su Youtube e Instagram
SANREMO – Dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2026, ci siamo divertiti a scoprire i gusti degli utenti del Web, sfogliando le pagine di Youtube facendo una classiffica in base alle views dei video su youtube, ad oggi 26 Febbraio 2026. Restiamo in attesa della terza serata e nell’attesa ci godiamo questa classifica:
La classifica di youtube è guidata da 2 canzoni con le stesse views Fedez e Masini con “Male necessario” e la pugliese Serena Brancale con “Qui con me” il dolcissimo brano dedicato alla sua mamma. In terza posizione il gettonatissimo Sal Da Vinci con il suo brano “Per sempre si” poco sotto Arisa con il toccante brano “Magica Favola” e distanziata Ditonellapiaga con “Che Fastidio”
Sanremo 2026 la classifica della canzoni più ascoltate su youtube
Fedez e Masini – Male necessario: 880K
Serena Brancale – Qui con me: 880K
Sal Da Vinci – Per sempre sì: 770K
Arisa – Magica favola 750K su Youtube
Ditonellapiaga – Che fastidio!: 390k
J-Ax – Italia Starter Pack: 360K
LDA e AKA 7even – Poesie clandestine: 360K
Samurai Jay – Ossessione: 330K
Fulminacci – Stupida sfortuna: 322K
Tredici Pietro – Uomo che cade: 310K
Sayf – Tu mi piaci tanto: 285K
Ermal Meta – Stella stellina: 282k
Tommaso Paradiso – I romantici: 270K
Bambole di pezza – Resta con me 260K su Youtube
Raf – Ora e per sempre: 235K
Nayt – Prima che: 230K
Luchè – Labirinto: 270K
Elettra Lamborghini – Voilà: 210k
Levante – Sei tu: 200K
Francesco Renga – Il meglio di me: 200K
Malika Ayane – Animali notturni: 180K
Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta: 150K
Patty Pravo – Opera: 150K
Michele Bravi – Prima o poi: 145K
Leo Gassmann – Naturale: 130K
Dargen D’Amico – Ai ai: 130K
Chiello – Ti penso sempre: 120K
Mara Sattei – Le cose che non sai di me: 112K
Eddie Brock – Avvoltoi: 102k
Sanremo 2026 la classifica della canzoni più ascoltate su Instagram
Mentre la classifica sulle video pillole pubblicata dall’account ufficiale del Festival di Sanremo @sanremorai dopo la prima serata vede la classifica guidata dalla pugliese Serena Brancale con 8.5 Milioni di Views, distaccata c’è Arisa con 7 Milioni di Views, sotto troviamo Fedez e Marco Masini con 6.1 Milioni di vies. A seguire Tommaso Paradiso con 5.4 Milioni di views e subito dopo questa volta c’è una novità in classifica subito dopo questo trio che rispecchia un pò la classifica di youtube troviamo LDA e AKA7EVEN con 4.3 Milioni di views a dimostrazione che il pubblico più giovane vive di più i social che altri canali. A seguire in classifica c’è Luchè con 3.9 Milioni e un duo formato da Nayt e Sal Da Vinci con 3.5 Milioni di views.