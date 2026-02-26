Sanremo 2026 le canzoni più ascoltate su Youtube e Instagram

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SANREMO – Dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2026, ci siamo divertiti a scoprire i gusti degli utenti del Web, sfogliando le pagine di Youtube facendo una classiffica in base alle views dei video su youtube, ad oggi 26 Febbraio 2026. Restiamo in attesa della terza serata e nell’attesa ci godiamo questa classifica:

La classifica di youtube è guidata da 2 canzoni con le stesse views Fedez e Masini con “Male necessario” e la pugliese Serena Brancale con “Qui con me” il dolcissimo brano dedicato alla sua mamma. In terza posizione il gettonatissimo Sal Da Vinci con il suo brano “Per sempre si” poco sotto Arisa con il toccante brano “Magica Favola” e distanziata Ditonellapiaga con “Che Fastidio”

Sanremo 2026 la classifica della canzoni più ascoltate su youtube

Fedez e Masini – Male necessario: 880K

Serena Brancale – Qui con me: 880K

Sal Da Vinci – Per sempre sì: 770K

Arisa – Magica favola 750K su Youtube

Ditonellapiaga – Che fastidio!: 390k

J-Ax – Italia Starter Pack: 360K

LDA e AKA 7even – Poesie clandestine: 360K

Samurai Jay – Ossessione: 330K

Fulminacci – Stupida sfortuna: 322K

Tredici Pietro – Uomo che cade: 310K

Sayf – Tu mi piaci tanto: 285K

Ermal Meta – Stella stellina: 282k

Tommaso Paradiso – I romantici: 270K

Bambole di pezza – Resta con me 260K su Youtube

Raf – Ora e per sempre: 235K

Nayt – Prima che: 230K

Luchè – Labirinto: 270K

Elettra Lamborghini – Voilà: 210k

Levante – Sei tu: 200K

Francesco Renga – Il meglio di me: 200K

Malika Ayane – Animali notturni: 180K

Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta: 150K

Patty Pravo – Opera: 150K

Michele Bravi – Prima o poi: 145K

Leo Gassmann – Naturale: 130K

Dargen D’Amico – Ai ai: 130K

Chiello – Ti penso sempre: 120K

Mara Sattei – Le cose che non sai di me: 112K

Eddie Brock – Avvoltoi: 102k

Sanremo 2026 la classifica della canzoni più ascoltate su Instagram

Mentre la classifica sulle video pillole pubblicata dall’account ufficiale del Festival di Sanremo @sanremorai dopo la prima serata vede la classifica guidata dalla pugliese Serena Brancale con 8.5 Milioni di Views, distaccata c’è Arisa con 7 Milioni di Views, sotto troviamo Fedez e Marco Masini con 6.1 Milioni di vies. A seguire Tommaso Paradiso con 5.4 Milioni di views e subito dopo questa volta c’è una novità in classifica subito dopo questo trio che rispecchia un pò la classifica di youtube troviamo LDA e AKA7EVEN con 4.3 Milioni di views a dimostrazione che il pubblico più giovane vive di più i social che altri canali. A seguire in classifica c’è Luchè con 3.9 Milioni e un duo formato da Nayt e Sal Da Vinci con 3.5 Milioni di views.