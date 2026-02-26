Settore ospiti aperto per Real Normanna-Manfredonia
Settore ospiti aperto per Real Normanna-Manfredonia
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro la Real Normanna, in programma domenica 1 marzo alle ore 15.00 presso lo Stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa.
Per il Settore Ospiti (Curva Nord – accesso da Via San Lorenzo, lato Ferrovia), sono stati messi a disposizione 500 posti.
Dettagli Ticket:
• Costo: €12,00 (+ diritti di prevendita e commissioni).
• Modalità d’acquisto: Online sul circuito Go2 al seguente link: [shorturl.at/cJB6j] o presso i punti vendita fisici autorizzati Go2.
• Termine vendita: I biglietti saranno acquistabili fino alle ore 15.00 del giorno della gara.
• Riduzioni: Ingresso gratuito per Under 14, donne e portatori di handicap.