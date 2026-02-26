Sport Manfredonia

Settore ospiti aperto per Real Normanna-Manfredonia

Redazione26 Febbraio 2026
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro la Real Normanna, in programma domenica 1 marzo alle ore 15.00 presso lo Stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa.

Per il Settore Ospiti (Curva Nord – accesso da Via San Lorenzo, lato Ferrovia), sono stati messi a disposizione 500 posti.

Dettagli Ticket:

• Costo: €12,00 (+ diritti di prevendita e commissioni).

• Modalità d’acquisto: Online sul circuito Go2 al seguente link: [shorturl.at/cJB6j] o presso i punti vendita fisici autorizzati Go2.

• Termine vendita: I biglietti saranno acquistabili fino alle ore 15.00 del giorno della gara.

• Riduzioni: Ingresso gratuito per Under 14, donne e portatori di handicap.

