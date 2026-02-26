Mattinata, atti vandalici su monumenti, il sindaco chiama i genitori per la pulizia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA: E’ duro ma deciso il sindaco Michele Bisceglia del comune Garganino contro i ragazzi che commettono atti vandalici in città: “Chiamiamoci, una volta per tutte! Non sono e non siamo più intenzionati a tollerare queste sconcezze e questi atti vandalici. Conosciamo i responsabili e questa volta chiederò ai loro genitori di provvedere con noi alla pulizia.” ed aggiunge: “Sono certo che vorranno dare ai loro figli un esempio costruttivo.”

Chiama a raccolta i genitori per la pulizia insieme al comune di Mattinata. E sottolinea i compiti che i genitori hanno: “Come genitori siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. Quindi anche quelli dei bambini e dei ragazzi che NON hanno commesso questi atti sono invitati a collaborare. Ne va del futuro di tutti i nostri ragazzi.”

Propone anche una data per la pulizia: “Che ne dite di sabato mattina?