Mobilità e infrastrutture, Piemontese alla BTM: “La competitività turistica nasce dall’accessibilità: in Puglia oltre un miliardo di euro di investimenti per collegare territori e opportunità”

Parlare di turismo oggi significa parlare di mobilità. È il messaggio centrale dell’intervento dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, alla BTM – Business Tourism Management, in corso fino a domani alla Fiera del Levante di Bari, in un panel dedicato a “Mobilità e infrastrutture come fattori strategici di sviluppo turistico. Competitività, investimenti e sostenibilità: focus Puglia”, insieme ai vertici di Trenitalia, ANAS, ITA Airways, Ferrotramviaria e Federturismo Confindustria, lo.

“Non è più possibile considerare i trasporti un elemento accessorio – ha dichiarato Piemontese –. La mobilità è la prima esperienza che un visitatore fa di un territorio e spesso determina la scelta di tornare oppure no. Oggi la qualità dell’accessibilità è un fattore decisivo di sviluppo economico e di reputazione internazionale”.

Secondo l’assessore, la Puglia ha consolidato negli ultimi anni il proprio brand turistico, ma la sfida è ora quella di trasformarsi in un sistema dell’accoglienza strutturato, sostenibile e competitivo su scala globale: “Vogliamo passare da una regione percepita come meta di passaggio a un ecosistema dell’accoglienza accessibile e integrato”.

Piemontese ha ribadito la visione strategica della Regione Puglia, fondata sul Piano attuativo del Piano regionale dei Trasporti 2021-2030, approvato nel 2023: “La mobilità è una politica industriale perché serve a migliorare l’accessibilità della Puglia dall’Italia e dall’estero, a connettere aree interne e destinazioni costiere, ad adeguare il trasporto pubblico ai flussi turistici e a investire in sostenibilità, digitalizzazione e intermodalità”.

Un percorso sostenuto da risorse europee, nazionali e regionali che stanno trasformando il sistema dei trasporti pugliese. Con PNRR, Fondo Sviluppo e Coesione e PR FESR FSE+ 2021-2027, la Regione Puglia sta programmando interventi per oltre un miliardo di euro tra ferrovie, strade e aeroporti. Tra le opere più rilevanti, i 122 milioni di euro del FSC, a cui si aggiungono 10 milioni del Patto Puglia, per la litoranea interna Talsano–Avetrana. Oltre 300 milioni complessivi per la SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca. Interventi per migliorare l’accessibilità ai poli fieristici di Bari e Foggia, strategici anche per il turismo congressuale. Potenziamento della rete ferroviaria regionale con raddoppi, interramenti, eliminazione dei passaggi a livello e nuovi sistemi di sicurezza. Elettrificazione della dorsale del Salento e miglioramento della linea Bari-Taranto.

“La flotta dei regionali in Puglia è oggi rinnovata al 100%. Non è solo un investimento tecnico, ma un investimento sull’esperienza del viaggio”, ha detto Piemontese.

Negli ultimi anni sono stati investiti oltre 500 milioni di euro sulla mobilità regionale, con più di 40 nuovi treni e nuovi autobus sostenibili e accessibili. I collegamenti veloci, come Apulia Express, hanno ridotto i tempi tra Bari e Lecce a meno di un’ora e mezza, contribuendo a una crescita turistica superiore al 20%.

“Non basta collegare Bari, Brindisi, Foggia o Grottaglie con il mondo – ha aggiunto l’assessore –. Dobbiamo garantire che da quegli aeroporti si raggiungano facilmente il Salento, la Valle d’Itria, l’area ionica, il Gargano e le aree interne. Se vogliamo combattere lo spopolamento, dobbiamo prima combattere l’isolamento. La mobilità è la prima risposta per trasformare i borghi in destinazioni.

La competitività della Puglia, ha sottolineato Piemontese, non dipende solo dalla quantità delle infrastrutture ma dalla qualità dell’integrazione: biglietto unico, MaaS, sharing mobility, combinazione treno-bici e sviluppo del cicloturismo. La Regione Puglia sta lavorando alla creazione di un hub informativo unico che integri trasporto pubblico, servizi privati e informazioni turistiche, in collaborazione con Pugliapromozione, ASSET e Aeroporti di Puglia.

“La sfida – ha concluso l’assessore – è passare da una regione visitata a una regione facile da vivere e da attraversare”.