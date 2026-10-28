Merìdia si veste di Halloween: a Siponto una serata tra sapori, spettacolo e divertimento per tutta la famiglia

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MANFREDONIA – Il 31 ottobre la piazza di Siponto cambierà volto per accogliere Meridia – Food, Wine & Gargano Experience, l’evento che punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, le attività commerciali locali e una zona della città che merita di essere vissuta e animata anche durante la stagione invernale.

Per l’occasione, la piazza sarà trasformata con un allestimento a tema Halloween, pensato per regalare ai visitatori un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Una serata dedicata a grandi e piccini, in cui il gusto incontrerà l’intrattenimento, tra degustazioni, musica, spettacoli e tante sorprese.

Food, wine & beer: il gusto del territorio protagonista Il cuore di Meridia sarà, naturalmente, l’offerta enogastronomica, con una selezione di proposte food curate da Sunrise, Flamingo, Accademia del Gusto, Tucson, Mako, Calice Rosa e Moody, che accompagneranno il pubblico in un percorso di sapori da scoprire e condividere. Il tutto sarà accompagnato da degustazioni di vino e birra, in un percorso pensato per valorizzare sapori, prodotti e realtà commerciali del territorio. Il ticket comprende tre degustazioni a scelta tra vino e birra, accompagnate da un cono di castagne, per vivere appieno i sapori e l’atmosfera delle serate autunnali. Sarà inoltre possibile scoprire le diverse proposte gastronomiche presenti in piazza, con una selezione di specialità pensate per soddisfare gusti differenti. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza che vada oltre la semplice degustazione: un’occasione per incontrarsi, conoscere le attività locali e riscoprire il piacere di vivere insieme gli spazi della città. Tra i momenti più attesi ci sarà anche il premio per la maschera più bella: un’occasione per sfoggiare la propria creatività e immergersi pienamente nell’atmosfera della festa, con un fantastico premio in palio per il costume più originale e coinvolgente.

Halloween per grandi e piccini: animazione, magia e sorprese Meridia sarà anche una festa pensata per le famiglie. Per tutta la serata, i più piccoli potranno divertirsi grazie a un servizio di animazione in collazione con la scuola dell’infanzia BAMBI, mentre gli adulti avranno la possibilità di lasciarsi sorprendere da un programma ricco di intrattenimento. Tra le presenze speciali ci sarà la cartomante, pronta ad aggiungere un tocco di mistero alla serata, e un illusionista che porterà in piazza magia, stupore e momenti sorprendenti, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente. Non mancherà un angolo photobooth allestito a tema, dove scattare una foto per immortalare la propria partecipazione all’evento. Un invito, quindi, a entrare pienamente nello spirito della festa: costumi, travestimenti e fantasia saranno i benvenuti!

Musica live e DJ set per chiudere in festa A completare il programma ci saranno la musica dal vivo e un DJ set finale, per accompagnare il pubblico durante la serata e concludere Meridia con il ritmo e l’energia di una vera festa. Tra sapori autunnali, degustazioni, spettacoli e scenografie a tema, ogni elemento contribuirà a creare un’esperienza da vivere e condividere.

Informazioni utili

Nome dell’evento: Meridia – Food, Wine & Gargano Experience

Meridia – Food, Wine & Gargano Experience Quando: 31 ottobre

31 ottobre Dove: Siponto, Manfredonia

Siponto, Manfredonia Ticket in prevendita: 20 €

20 € Ticket al botteghino: 25 €

25 € Ticket bambini: 10 €

Il ticket in prevendita comprende tre degustazioni a scelta tra vino e birra, accompagnate da un cono di castagne. Meridia nasce con l’intento di valorizzare il territorio attraverso il gusto, la cultura e la partecipazione, offrendo a Siponto una serata capace di coinvolgere pubblici diversi e di promuovere le eccellenze locali.

Il 31 ottobre, Siponto si prepara a cambiare volto. Tu prepara il costume: al resto penserà Meridia!