Uil Scuola, ‘in Puglia 12 mila posti in deroga per le cattedre di sostegno’
Uil Scuola, ‘in Puglia 12 mila posti in deroga per le cattedre di sostegno’
(ANSA) – BARI, 16 OTT – I posti in deroga per le cattedre di sostegno in Puglia sono passati da 11.371 a
12.865, con un incremento di 1.494 posti, contro i 10.503 posti in organico di diritto. “Una situazione
addirittura peggiore rispetto a quella che avevamo denunciato 60 giorni fa”. Lo dichiara in una nota Gianni
Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia. L’incremento dei posti in deroga, prosegue Verga,
dimostra “che il precariato, nella scuola, non è più una forma di risposta eccezionale o emergenziale, ma è
ormai un fenomeno strutturale”.
Nello specifico, a Foggia sono 1.751 (+214). Si tratta, dichiara Nicola Rega, Segretario Provinciale della UIL
Scuola di Foggia, “di una precisa scelta politica sulle spalle di migliaia di lavoratrici e lavoratori, ma
soprattutto di tantissimi alunni con disabilità, che invece meriterebbero un’assistenza stabile e invece
vengono trattati come semplici numeri”.
“Se anno dopo anno le scuole hanno bisogno di migliaia di docenti in più rispetto all’organico di diritto,
continuare a definirli tutti in deroga significa scegliere di mantenere precario ciò che nei fatti è diventato
stabile”, prosegue Rega. “Ribadiamo la richiesta, già avanzata prima dell’inizio dell’anno scolastico, di un
piano straordinario e progressivo di consolidamento nell’organico di diritto dei posti in deroga, – conclude il
Segretario – che rispondono a esigenze effettive e ricorrenti, accompagnato da concrete possibilità di
stabilizzazione del personale”. (ANSA).