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Manfredonia. “I miei pensieri son rimasti tutti lì, in ricordo di Franco Tomaiuolo”

Caro Franco , ti piacevano tanto i miei scritti

ci scoppiava in faccia i nostri istinti sorrisi.

I miei pensieri sono rimasti tutti lì,

dove vivere erano parametri obliqui.

Le mie ultime parole tutte qui –

mentre il tuo cuore, che si è alzato troppo veloce,

tra il vento e la direzione del mare.

Ricordare non è consumare un paio di scarpe…

ma consumare un leggero scandire di ore tra sterpaglie,

di un cuore bruciato da un falò …

dal pensiero di un soffio libero in ottobre –

in un mattino che il cielo oscurò.

di Claudio Castriotta