Manfredonia
Manfredonia. “I miei pensieri son rimasti tutti lì, in ricordo di Franco Tomaiuolo”
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Manfredonia. “I miei pensieri son rimasti tutti lì, in ricordo di Franco Tomaiuolo”
Caro Franco , ti piacevano tanto i miei scritti
ci scoppiava in faccia i nostri istinti sorrisi.
I miei pensieri sono rimasti tutti lì,
dove vivere erano parametri obliqui.
Le mie ultime parole tutte qui –
mentre il tuo cuore, che si è alzato troppo veloce,
tra il vento e la direzione del mare.
Ricordare non è consumare un paio di scarpe…
ma consumare un leggero scandire di ore tra sterpaglie,
di un cuore bruciato da un falò …
dal pensiero di un soffio libero in ottobre –
in un mattino che il cielo oscurò.
di Claudio Castriotta