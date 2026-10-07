Andrea Crescentini
Caporedattore
Articolista con esperienza ventennale, mi occupo di diversi argomenti, in principal modo, del mondo della televisione e dello spettacolo: dalle anticipazioni dei programmi televisivi ai retroscena e ai gossip riguardanti i personaggi VIP. Come videomaker, curo direttamente i video pubblicati sui canali social come YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok.
Contatti
L'oroscopo di domani 23 aprile e la classifica di Jonathan: Pesci e Vergine fantastici
22 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 22 aprile e la classifica di Jonathan: Cancro e Capricorno magici
21 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 21 aprile e la classifica di Jonathan: Bilancia al top, fascino irresistibile
20 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 20 aprile e la classifica di Jonathan: Gemelli sovrani delle stelle
19 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 19 aprile e la classifica di Jonathan: Bilancia e Pesci splendenti al top
18 aprile 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile e la classifica di Jonathan: Leone magico ed irresistibile
17 aprile 2026 08:00
L'oroscopo di domani 18 aprile e la classifica di Jonathan: sabato fantastico per Toro e Bilancia
17 aprile 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 18-19 aprile e la classifica di Jonathan: una Bilancia fantastica al primo posto
16 aprile 2026 14:30
L'oroscopo di domani 17 aprile e la classifica di Jonathan: trionfo per Sagittario e Gemelli
16 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 16 aprile e la classifica di Jonathan: Acquario fantastico, insieme a Bilancia e Leone
15 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 15 aprile e la classifica di Jonathan: un Leone raggiante si gode la vita
14 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 14 aprile e la classifica di Jonathan: Bilancia al top
13 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 13 aprile e la classifica di Jonathan: Sagittario magico ed euforico
12 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 12 aprile e la classifica di Jonathan: domenica fantastica per Acquario e Gemelli
11 aprile 2026 00:15
L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Leone re incontrastato dello zodiaco
10 aprile 2026 14:00
L'oroscopo di domani 11 aprile e la classifica di Jonathan: un Sagittario al top svetta al 1° posto
10 aprile 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 11 e 12 aprile e la classifica di Jonathan: Acquario scintillante al primo posto
09 aprile 2026 14:30
L'oroscopo di domani 10 aprile e la classifica di Jonathan: Leone sovrano incontrastato dello Zodiaco
09 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 9 aprile e la classifica di Jonathan: Leone re incontrastato delle stelle
08 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 8 aprile e la classifica di Jonathan: la Bilancia svetta al primo posto
07 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 7 aprile e la classifica di Jonathan: Leone al top, in splendida forma
06 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 6 aprile e la classifica di Jonathan: Acquario re assoluto della Pasquetta
05 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 5 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Pasqua splendida per lo Scorpione
04 aprile 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Ariete e Leone fantastici
03 aprile 2026 14:30
L'oroscopo di domani 4 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: super sabato per il Sagittario
03 aprile 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 4-5 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: super fine settimana per il Sagittario
02 aprile 2026 14:30
L'oroscopo di domani 3 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: fantastico venerdì per l'Ariete
02 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 2 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: giornata al top per Acquario e Leone
01 aprile 2026 00:15
L'oroscopo di domani 1 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: super Sagittario al top
31 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 31 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Cancro sovrano dell'universo
30 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 30 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata al top per Cancro e Leone
29 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Luna piena fortunata per la Bilancia
28 marzo 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Toro dominatore delle stelle
27 marzo 2026 14:30
L'oroscopo di domani 28 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Bilancia al primo posto
27 marzo 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: fine settimana al top per la Bilancia
26 marzo 2026 07:32
L'oroscopo di domani 27 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata magica per la Vergine
26 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 26 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: lo Scorpione vola
25 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 25 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Acquario e Gemelli al top
24 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 24 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: l'Ariete domina al primo posto
23 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 23 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata al top per il Cancro
22 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 22 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Cancro euforico svetta al primo posto
21 marzo 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Ariete, Leone e Pesci al top
20 marzo 2026 07:15
L'oroscopo di domani 21 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: la Primavera si apre con un abbraccio all'Acquario
20 marzo 2026 00:15
L'oroscopo del weekend, 21 e 22 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Toro e Sagittario dominatori del fine settimana
19 marzo 2026 07:15
L'oroscopo di domani 20 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Sagittario protagonista assoluto della giornata
19 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 19 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: il Cancro brilla al primo posto
18 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 18 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata al top per lo Scorpione
17 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 17 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Capricorno dominatore del cielo
16 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 16 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giorno vincente per l'Acquario
15 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 15 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata d'oro per lo Scorpione
14 marzo 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: momento d'oro per l'Ariete
13 marzo 2026 11:00
L'oroscopo di domani 14 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Toro dominatore assoluto delle stelle
13 marzo 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 14-15 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: super fine settimana per il Capricorno
12 marzo 2026 14:30
L'oroscopo di domani 13 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata stellare per il Cancro
12 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 12 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Gemelli radiosi al primo posto
11 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 11 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata al top per la Bilancia
10 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 10 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: il Toro svetta in prima posizione
09 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 9 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Capricorno re incontrastato del cielo
08 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 8 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci dominatori assoluti della domenica
07 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 7 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci al top
06 marzo 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci dominatori dell'Universo
05 marzo 2026 14:31
L'oroscopo del weekend 7-8 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci e Scorpione superlativi
05 marzo 2026 07:15
L'oroscopo di domani 6 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: lo Scorpione domina al primo posto
05 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 5 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata memorabile per il Capricorno
04 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani, 4 marzo e la classifica di Jonathan: Cancro e Pesci trionfanti
03 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani, 3 marzo e la classifica di Jonathan: Scorpione a gonfie vele
02 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani, 2 marzo e la classifica di Jonathan: i Pesci dominano in prima posizione
01 marzo 2026 00:15
L'oroscopo di domani 1° marzo e la classifica di Jonathan: Leone re incontrastato della domenica
28 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo e la classifica di Jonathan: il Leone risplende tra le stelle
27 febbraio 2026 07:10
L'oroscopo di domani 28 febbraio e la classifica di Jonathan: gioia di vivere per lo Scorpione
27 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 28 febbraio - 1° marzo e la classifica di Jonathan: lo Scorpione svetta al primo posto
26 febbraio 2026 07:10
L'oroscopo di domani 27 febbraio e la classifica di Jonathan: Vergine imbattibile al primo posto
26 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 26 febbraio e la classifica di Jonathan: Acquario dominatore delle stelle
25 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 25 febbraio e la classifica di Jonathan: fascino e vitalità al top per Gemelli
24 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 24 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Capricorno in perfetto equilibrio nell'universo
23 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 23 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci al top, complice in amore
22 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 22 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Capricorno infallibile in prima posizione
21 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Toro e Pesci dominatori delle stelle
20 febbraio 2026 07:20
L'oroscopo di domani 21 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Gemelli al top
20 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 21-22 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: i Pesci dominano in prima posizione
19 febbraio 2026 07:20
L'oroscopo di domani 20 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Leone super fortunato
19 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 19 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: stelle fantastiche per Scorpione e Pesci
18 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 18 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: splendida giornata per il Capricorno
17 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 17 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: gioia travolgente per il Sagittario
16 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 16 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Gemelli campioni assoluti del lunedì
15 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo di domani 15 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: cosa dicono le stelle
14 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio e la classifica di Jonathan: i Pesci dominano le stelle
13 febbraio 2026 07:05
L'oroscopo di domani 14 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan per San Valentino: Vergine e Toro protagonisti assoluti
13 febbraio 2026 00:15
L'oroscopo del weekend 14-15 febbraio e la classifica di Jonathan: Toro scintillante
12 febbraio 2026 07:00
L'oroscopo di domani 13 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Acquario e Leone al top
12 febbraio 2026 00:15
Oroscopo 12 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Bilancia perfetta e scintillante
11 febbraio 2026 00:15
Oroscopo 11 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Acquario travolgente
10 febbraio 2026 00:15
Oroscopo 10 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: i Gemelli dominano le stelle
09 febbraio 2026 00:15
Oroscopo di domani 9 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: grande successo per la Vergine
08 febbraio 2026 00:15
Oroscopo di domani 8 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: dinamismo stellare per l'Ariete
07 febbraio 2026 00:15
Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: il Toro è il dominatore assoluto
06 febbraio 2026 08:00
Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Sagittario invidiabile
06 febbraio 2026 06:52
Oroscopo di domani 7 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: trionfo interiore per i Pesci
06 febbraio 2026 00:15
Oroscopo di domani 6 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Sagittario entusiasta trascinatore
05 febbraio 2026 00:15
Oroscopo di domani 5 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Bilancia al top, dominatrice incontrastata
04 febbraio 2026 00:15
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