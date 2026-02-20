L’oroscopo di domani 22 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Capricorno infallibile in prima posizione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di domenica 22 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento spirituale e pratico, ideale per chi desidera tracciare una linea di demarcazione tra il passato e un futuro più consapevole. La Luna, in una posizione strategica, favorirà il dialogo interiore e la capacità di osservare le situazioni quotidiane con un distacco quasi filosofico. È una domenica che non invita al riposo passivo, ma a una riflessione attiva: le stelle vi spingeranno a valutare la solidità dei vostri progetti e la qualità dei vostri legami affettivi.

In questa giornata di fine febbraio, l’energia astrale premierà chi saprà coniugare l’intuito con la concretezza. I segni che godranno di una marcia in più saranno lo Scorpione, il Capricorno e il Cancro, favoriti da transiti che esaltano la visione strategica e l’armonia interiore. Al contrario, per altri segni sarà necessario armarsi di pazienza e gestire con cura le proprie energie per non scivolare in inutili polemiche.

Preparatevi a scoprire come i pianeti influenzeranno la vostra domenica e quali passi dovrete compiere per allinearvi al meglio con il volere del cosmo.

Oroscopo per domenica 22 febbraio 2026, con la classifica dei 12 segni in ordine di voto crescente

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5.

Parola chiave: misurati e riflessivi, evitate di sottolineare i difetti altrui e riposate la mente. Questa domenica vi richiederà uno sforzo di autocontrollo non indifferente. Vi sentirete probabilmente un po’ sottotono, quasi come se le vostre solite energie scoppiettanti fossero state messe in modalità risparmio energetico. Sarete misurati e riflessivi, ma questa introspezione potrebbe trasformarsi in ipercritica verso chi vi circonda. Gli astri vi suggeriscono caldamente: evitate di sottolineare i difetti altrui. Puntare il dito contro le mancanze del partner o dei familiari non farà che creare un clima teso in una giornata che dovrebbe essere dedicata al relax. Dovrete invece approfittarne per riposare la mente, staccando la spina dai social e dalle preoccupazioni lavorative che vi hanno perseguitato durante la settimana. Se riuscirete a mantenere un basso profilo, la serata scorrerà senza scossoni.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6,5.

Parola chiave: verifica e operosità, controllate le fonti ed evitate l’impulsività nel dare aiuto. Per voi la domenica sarà un banco di prova per la vostra proverbiale generosità. Vivrete una giornata all’insegna della verifica e operosità, dove sarete chiamati a mettere ordine in alcune questioni pratiche che avete lasciato in sospeso. Tuttavia, fate molta attenzione alle informazioni che riceverete: controllate le fonti prima di agire o di prendere per buona una notizia che potrebbe rivelarsi infondata. La vostra voglia di fare vi porterà a volervi rendere utili a tutti i costi, ma evitate l’impulsività nel dare aiuto. Non tutti meritano il vostro sacrificio immediato e potreste finire per sprecare energie preziose per chi, in realtà, non ha intenzione di cambiare. Valuterete con cura chi merita davvero il vostro tempo, proteggendo il vostro spazio vitale.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7.

Parola chiave: istinto e moderazione, fidatevi del vostro fascino ma evitate ogni tipo di eccesso. Il vostro cielo domenicale sarà caratterizzato da un mix intrigante di carisma e prudenza. Sentirete un forte richiamo verso la socialità e il piacere, guidati da un binomio fondamentale: istinto e moderazione. In ambito relazionale, fidatevi del vostro fascino, poiché avrete la capacità di ammaliare chiunque con una sola parola o uno sguardo ben assestato. Tuttavia, la quadratura di alcuni pianeti vi consiglia di non tirare troppo la corda: evitate ogni tipo di eccesso, che si tratti di spese folli nello shopping o di esagerazioni a tavola. Manterrete un equilibrio elegante che vi permetterà di godere del bello senza pagarne le conseguenze nei giorni a venire. La vostra capacità di mediazione sarà la vostra arma vincente per risolvere un piccolo disguido familiare.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7.

Parola chiave: miglioramento e sincerità, ammettete i vostri limiti per costruire basi solide. La giornata di domenica segnerà per voi un punto di svolta verso un deciso miglioramento e sincerità nelle relazioni interpersonali. Avrete l’opportunità di chiarire una situazione che vi trascinate da tempo, ma a una condizione: dovrete essere onesti prima di tutto con voi stessi. Ammettete i vostri limiti per costruire basi solide nel futuro; non c’è nulla di male nel riconoscere di non poter arrivare ovunque. Questa consapevolezza non vi renderà deboli, anzi, vi permetterà di delegare e di vivere la domenica con una leggerezza nuova. Noterete che, una volta abbassata la guardia, le persone care si mostreranno molto più collaborative e affettuose. Sarete pronti a pianificare la prossima settimana con una strategia molto più realistica e meno stressante.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5.

Parola chiave: tenacia e discrezione, non fatevi distrarre ed evitate di fare da intermediari. Una domenica insolitamente focalizzata vi attende, cari Gemelli. Metterete in campo una tenacia e discrezione che raramente mostrate in modo così netto. Avrete degli obiettivi precisi, forse legati a un hobby o a un progetto personale, e il segreto del successo sarà la concentrazione: non fatevi distrarre dalle chiacchiere inutili o dalle notifiche dello smartphone. Un consiglio prezioso dalle stelle per oggi: evitate di fare da intermediari in conflitti che non vi riguardano. Spesso venite chiamati a fare da pacieri, ma oggi rischiereste solo di finire in mezzo a due fuochi senza risolvere nulla. Proteggerete la vostra pace mentale dedicandovi a ciò che vi fa stare bene davvero, magari una lettura stimolante o un’uscita in un luogo che non visitate da tempo.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5.

Parola chiave: decisioni e condivisione, è il momento di agire e organizzare qualcosa di piacevole. Sarete nel pieno del vostro mese e l’energia solare vi darà la spinta necessaria per uscire dal vostro guscio di sogni. Questa domenica sarà dedicata alle decisioni e condivisione. Basta rimandare o aspettare che gli altri facciano la prima mossa: è il momento di agire. Che si tratti di una scelta sentimentale o di un piccolo cambiamento in casa, avrete la chiarezza mentale per procedere. Inoltre, sentirete il bisogno di circondarvi di bellezza e calore umano: cercate di organizzare qualcosa di piacevole con gli amici più cari o con il partner. Un pranzo fuori o una passeggiata nella natura saranno il toccasana ideale per ricaricare le vostre batterie emotive. La vostra sensibilità sarà il collante che terrà unito il vostro gruppo di affetti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8.

Parola chiave: cambiamenti e opportunità, usate il vostro umorismo per neutralizzare le tensioni. Si prospetta una domenica dinamica e ricca di spunti interessanti. Sarete proiettati verso cambiamenti e opportunità che inizieranno a profilarsi all’orizzonte, forse grazie a un incontro inaspettato o a una telefonata ricevuta in mattinata. Anche se potreste incontrare qualche piccola resistenza da parte di chi vi sta vicino, avrete la soluzione pronta: usate il vostro umorismo per neutralizzare le tensioni. Una battuta al momento giusto sarà più efficace di mille spiegazioni logiche. Vi sentirete più leggeri e pronti a scardinare vecchie abitudini che ormai vi stavano strette. La vostra determinazione, unita a questa nuova flessibilità, vi renderà irresistibili e molto produttivi anche se è un giorno festivo.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8.

Parola chiave: liberazione e perdono, puntate sulla franchezza per ritrovare l’armonia perduta. Questa domenica rappresenterà per voi un vero e proprio atto di liberazione e perdono. Vi renderete conto che portare rancore o rimuginare su torti passati non fa altro che appesantire il vostro cammino. Deciderete di voltare pagina e, per farlo, puntate sulla franchezza. Parlate apertamente di ciò che vi ha ferito, ma fatelo con lo scopo di costruire, non di distruggere. Sarà il modo migliore per ritrovare l’armonia perduta sia in famiglia che nel rapporto di coppia. Una volta tolto questo peso dal cuore, vi sentirete rinati e pronti a godervi le piccole gioie della domenica con uno spirito rinnovato. La vostra mente tornerà a essere lucida e pronta a pianificare nuovi successi professionali.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5.

Parola chiave: armonia e chiarezza, abbattete le barriere con buonsenso e azione. Un cielo splendido vi avvolgerà in questa domenica 22 febbraio, regalandovi una sensazione di armonia e chiarezza che non provavate da tempo. Sarete in grado di vedere le persone per quello che sono realmente, senza i filtri della vostra emotività a volte eccessiva. Con questo spirito, abbattete le barriere con buonsenso e azione: se c’è un muro di silenzio con una persona cara, sarete voi a fare il primo passo con una proposta concreta e affettuosa. La vostra capacità di ascolto sarà ai massimi livelli, rendendovi il punto di riferimento per chiunque cerchi un consiglio o un porto sicuro. Sfrutterete questa giornata per rimettere ordine anche nel vostro spazio fisico, creando un ambiente che rispecchi la vostra serenità interiore.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5.

Parola chiave: intuizione e fiducia, ascoltate i consigli dei cari per procedere nella giusta direzione. Sarete pervasi da un’energia elettrizzante e da una straordinaria intuizione e fiducia nelle vostre capacità. Le stelle vi spronano a osare, a immaginare scenari futuri fuori dagli schemi, tipico del vostro spirito visionario. Tuttavia, per rendere questi sogni realizzabili, dovrete fare un piccolo esercizio di umiltà: ascoltate i consigli dei cari. A volte la vostra corsa verso il futuro vi fa perdere di vista dei dettagli importanti che chi vi ama può aiutarvi a scorgere. Seguire un suggerimento fidato vi aiuterà a procedere nella giusta direzione senza inutili deviazioni. Sarà una domenica eccellente per i nuovi incontri, che potrebbero rivelarsi fondamentali per la vostra crescita personale nel corso dell’anno.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 9.

Parola chiave: audacia riflessiva e fiducia, la vostra attitudine positiva vi libererà da un peso. Vi troverete su un podio meritatissimo in questa domenica che promette scintille. Metterete in mostra una rara audacia riflessiva e fiducia, muovendovi con la sicurezza di chi sa esattamente cosa vuole e come ottenerlo. Non avrete paura di affrontare discorsi spinosi o di prendere posizioni nette, perché lo farete con una calma olimpica che disarmerà ogni oppositore. Noterete come la vostra attitudine positiva vi libererà da un peso che vi portavate dentro da settimane; improvvisamente, i problemi sembreranno ridimensionarsi e le soluzioni appariranno evidenti. È il momento ideale per dedicarvi a una passione che avevate accantonato: la vostra creatività sarà ai massimi livelli e i risultati vi daranno grande soddisfazione.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 9.

Parola chiave: fiuto e strategia, uscite dalla vostra bolla e fidatevi del vostro istinto infallibile. Siete i re incontrastati di questa domenica. Il vostro fiuto e strategia vi permetteranno di anticipare le mosse degli altri, sia in ambito personale che nelle piccole dinamiche quotidiane. Le stelle vi invitano a un atto di coraggio sociale: uscite dalla vostra bolla di isolamento o di eccessivo lavoro e apritevi al mondo. Avete bisogno di stimoli esterni per alimentare la vostra ambizione. In ogni situazione che affronterete oggi, fidatevi del vostro istinto infallibile; se una cosa vi sembra giusta a pelle, allora lo è, nonostante ciò che dicono le convenzioni. Riceverete una conferma o un apprezzamento che vi renderà orgogliosi del percorso fatto finora. Questa sera, festeggerete un piccolo ma significativo traguardo personale.