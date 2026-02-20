L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Toro e Pesci dominatori delle stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo della settimana che va dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 ci traghetta verso la fine dell’inverno con una danza planetaria che mescola la concretezza del Capricorno all’intuizione profonda dei Pesci. Le configurazioni celesti di questi sette giorni vi spingeranno a bilanciare il desiderio di azione con la necessità di una profonda analisi interiore. In questo scenario di transizione, i tre segni più favoriti dalle stelle, che godranno di una marcia in più in ogni ambito, sono il Toro, i Pesci e il Cancro. Saranno loro a cavalcare l’onda del successo, grazie a una combinazione perfetta di pragmatismo e sensibilità astrale.

Preparatevi a scoprire come i movimenti dei pianeti influenzeranno le vostre giornate e quali saranno le sfide e i trionfi che il destino ha in serbo per voi in questa chiusura di febbraio.

Oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: Toro e Pesci al top, Leone in attesa di tempi migliori

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

Voto 7. Parola chiave: riflessione e pianificazione, lasciate che le risposte arrivino con naturalezza.

Inizierete questa settimana con un’energia insolitamente pacata, quasi introspettiva. Le stelle vi suggeriranno che non tutto deve essere conquistato con la forza bruta o con la velocità d’esecuzione. Vivrete giorni di riflessione e pianificazione, ideali per mettere in ordine le vostre priorità prima dell’esplosione primaverile del vostro compleanno. Nonostante il vostro istinto vi spinga a correre, noterete che fermandovi otterrete risultati più solidi. Lasciate che le risposte arrivino con naturalezza, senza forzare i tempi di un progetto che ha ancora bisogno di maturare. Nel lavoro, analizzerete ogni dettaglio con una precisione che lascerà i colleghi a bocca aperta. In amore, imparerete che il silenzio condiviso può essere più eloquente di mille parole. Verso il weekend, sentirete il bisogno di staccare la spina e ricaricare le batterie in vista di un marzo che si preannuncia decisamente più frenetico.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

Voto 7. Parola chiave: attenzione ai fraintendimenti, rimandate le decisioni a quando avrete le idee chiare.

Il cielo di questa settimana vi chiederà di essere estremamente prudenti nella comunicazione. Con Mercurio che gioca a nascondino, dovrete prestare massima attenzione ai fraintendimenti che potrebbero nascere sia in ufficio che tra le mura domestiche. Spesso avrete la sensazione che gli altri non comprendano il vostro punto di vista, ma prima di irritarvi, chiedetevi se siete stati abbastanza lineari. Il consiglio degli astri è prezioso: rimandate le decisioni a quando avrete le idee chiare, specialmente se si tratta di contratti o di passi importanti nella vita di coppia. Non avrete fretta di concludere; la pazienza sarà la vostra alleata più fedele. Sfrutterete questo tempo per studiare, approfondire e osservare ciò che accade intorno a voi senza intervenire direttamente. Entro domenica, la nebbia mentale inizierà a diradarsi, lasciando spazio a una nuova consapevolezza.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

Voto 7. Parola chiave: pazienza e ricarica, non forzate la mano e non lanciate nuovi progetti.

Sentirete il peso di alcune responsabilità che sembrano non dare tregua, ma la soluzione non sarà l’attacco frontale. Questa settimana sarà dedicata alla pazienza e ricarica, un periodo sabbatico dell’anima necessario per non esaurire le vostre preziose energie. Noterete che alcuni ostacoli burocratici o rallentamenti professionali vi spazientiranno, eppure il cielo vi dirà chiaramente: non forzate la mano e non lanciate nuovi progetti. È il momento di gestire l’ordinario, di limare ciò che è già in corso e di dedicarvi al benessere fisico. In amore, potreste sentirvi un po’ trascurati, ma forse siete voi che state alzando troppo l’asticella delle aspettative. Cercate il calore nelle piccole cose e non pretendete il palcoscenico a ogni costo. Il fine settimana vi regalerà un momento di relax che vi permetterà di guardare al futuro con occhi più riposati e meno critici.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

Voto 7. Parola chiave: strategia e verità, definite il cambiamento senza avere fretta.

Voi che siete i nomadi dello zodiaco, questa settimana vi ritroverete a riflettere sul senso di “casa” e di “stabilità”. Le stelle vi inviteranno a unire strategia e verità, spogliandovi di quegli eccessi di ottimismo che talvolta vi portano a sottovalutare i rischi. Sentirete un forte desiderio di mutamento, ma agirete con una saggezza nuova: definite il cambiamento senza avere fretta. Nel lavoro, studierete nuove mosse per migliorare la vostra posizione, ma lo farete con discrezione, senza sbandierare i vostri piani ai quattro venti. La verità emergerà prepotente nei rapporti interpersonali; non potrete più far finta di nulla di fronte a situazioni che vi stanno strette. Sarà una settimana di semina silenziosa, dove la vostra freccia punterà verso un obiettivo lontano ma estremamente concreto. Fidatevi del vostro intuito, ma verificate sempre i dati reali.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

Voto 7. Parola chiave: spazio e analisi, prendetevi tempo per capire cosa volete davvero.

Dopo un periodo di grande esposizione sociale, avvertirete il bisogno di ritirarvi nel vostro laboratorio mentale. Sarà una settimana dedicata allo spazio e analisi, dove la solitudine diventerà una risorsa preziosa piuttosto che un peso. Sentirete che alcune dinamiche della vostra vita non vi appartengono più totalmente, per questo prendetevi tempo per capire cosa volete davvero. Non avrete risposte immediate e non dovrete cercarle con ansia; il cielo vi proteggerà in questo processo di revisione interiore. Nel settore economico, farete bene a monitorare le spese inutili, mentre nei sentimenti cercherete una connessione mentale più profonda del solito. Non sarete molto inclini ai compromessi, preferendo la chiarezza radicale alla diplomazia di facciata. Entro il 1° marzo, vi sentirete più leggeri, pronti a ripartire con una visione del mondo rinnovata e più autentica.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

Voto 8. Parola chiave: intesa e complicità, la gestione delle emozioni vi rende un punto di riferimento.

Questa settimana vi vedrà protagonisti di una rinascita emotiva straordinaria. Grazie a transiti favorevoli, riscoprirete il piacere dell’intesa e complicità con le persone che amate. Sarete in grado di leggere tra le righe e di offrire conforto a chi vi sta accanto, tanto che la gestione delle emozioni vi rende un punto di riferimento fondamentale per amici e colleghi. Nel lavoro, la vostra sensibilità si trasformerà in intuito infallibile: capirete prima degli altri dove si nascondono le opportunità migliori. In amore, vivrete momenti di grande trasporto; le coppie consolidate ritroveranno una sintonia perduta, mentre i single potrebbero fare incontri destinati a lasciare il segno. La vostra forza risiederà nella dolcezza, un’arma che userete con sapienza per ottenere ciò che desiderate senza mai apparire aggressivi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

Voto 8. Parola chiave: metodo e costanza, chiarite i dubbi per ritrovare la serenità.

Il vostro rigore sarà premiato dalle stelle. In questa ultima settimana di febbraio, applicherete metodo e costanza a ogni aspetto della vostra vita, riuscendo finalmente a sbrogliare alcune matasse burocratiche o lavorative che vi assillavano da tempo. Sentirete il bisogno di fare pulizia, non solo negli spazi fisici ma anche nelle relazioni: chiarite i dubbi per ritrovare la serenità. Non lascerete nulla al caso e questa vostra attenzione al dettaglio vi permetterà di fare un balzo in avanti nella carriera. In amore, la comunicazione diventerà più fluida; se c’erano stati dei malintesi nel passato recente, troverete le parole giuste per spiegare le vostre ragioni senza ferire l’altro. Vi sentirete padroni del vostro destino, capaci di costruire un futuro solido mattoncino dopo mattoncino, con la pazienza dei saggi.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

Voto 8. Parola chiave: dialogo e confronto, approfittatene per consolidare le alleanze professionali.

L’armonia sarà il vostro obiettivo primario e il cielo vi fornirà tutti gli strumenti per raggiungerlo. La settimana sarà caratterizzata da un proficuo dialogo e confronto con il mondo esterno. Sarete dei mediatori eccezionali e approfittatene per consolidare le alleanze professionali che potrebbero rivelarsi decisive nei mesi a venire. La vostra capacità di vedere entrambi i lati di una medaglia vi renderà preziosi in ogni trattativa. In ambito affettivo, sarete pronti a fare un passo verso il partner, cercando punti d’incontro che vadano oltre le divergenze superficiali. La vostra eleganza d’animo attirerà persone positive e stimolanti. È il momento ideale per partecipare a eventi sociali o per organizzare cene che uniscano il piacere alla strategia. Brillate di una luce soffusa ma costante, che infonde fiducia in chiunque vi incontri.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

Voto 8. Parola chiave: creatività e vulnerabilità, le vostre idee colpiranno nel segno.

Vivrete sette giorni intensi, dove la vostra proverbiale profondità si tingerà di colori nuovi. Sperimenterete un mix affascinante di creatività e vulnerabilità, mostrandovi al mondo senza le solite armature. Questo nuovo atteggiamento vi aprirà porte inaspettate: le vostre idee colpiranno nel segno, affascinando superiori e collaboratori per la loro originalità e carica emotiva. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato più umano; è proprio lì che risiede la vostra forza magnetica in questo periodo. In amore, la passione sarà alta, ma sarà accompagnata da un desiderio di comprensione reciproca che renderà il legame ancora più solido. Sarete in grado di trasformare un momento di crisi in una grande opportunità di crescita. Il weekend si preannuncia magico, perfetto per dedicarvi a un hobby che avevate accantonato per troppo tempo.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

Voto 8. Parola chiave: stabilità e presenza, i risultati concreti rafforzano la fiducia nel percorso.

Siete le rocce dello zodiaco e questa settimana confermerete questa vostra natura. Emanerete un senso di stabilità e presenza che rassicurerà chiunque vi circondi. Nel lavoro, non avrete bisogno di alzare la voce per farvi rispettare; parleranno per voi i fatti. Noterete che i risultati concreti rafforzano la fiducia nel percorso intrapreso, convincendovi che la strada che state percorrendo è quella giusta, nonostante le fatiche. Sarà un periodo eccellente per gli investimenti a lungo termine e per consolidare la vostra posizione patrimoniale. Anche in amore, sarete più presenti e attenti alle necessità pratiche del partner, dimostrando i vostri sentimenti attraverso azioni tangibili più che con promesse astratte. La vostra resilienza sarà al massimo e concluderete il mese con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di duraturo.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

Voto 9. Parola chiave: aperti e ricettivi, godetevi questo momento di stabilità e successi.

Siete tra i favoriti assoluti di questo cielo che vi coccola e vi sostiene in ogni iniziativa. Sarete incredibilmente aperti e ricettivi verso le novità, lasciando da parte la vostra consueta resistenza al cambiamento. Questa nuova elasticità mentale vi permetterà di cogliere al volo opportunità d’oro che passeranno sotto il vostro naso. Il consiglio degli astri è semplice: godetevi questo momento di stabilità e successi. Nel lavoro, riceverete lodi o gratificazioni economiche che aspettavate da tempo. In amore, il clima sarà idilliaco; la sensualità sarà ai massimi livelli e vi sentirete in totale sintonia con i desideri del partner. È la settimana perfetta per concedervi un lusso, per viaggiare o per celebrare un traguardo importante. Tutto scorrerà con una fluidità magica, regalandovi una sensazione di pienezza che vi accompagnerà per molto tempo.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

Voto 9. Parola chiave: energia e intuizione, sfruttate lo slancio per progetti ambiziosi.

Il Sole brilla nel vostro segno e vi regala un carisma irresistibile. Sarà una settimana di pura energia e intuizione, dove ogni vostro presentimento si rivelerà corretto e ogni azione sembrerà guidata da una mano invisibile verso il successo. È il momento di osare: sfruttate lo slancio per progetti ambiziosi che finora avevate tenuto nel cassetto per eccessiva modestia o timore. Gli astri vi appoggeranno in ogni mossa audace, specialmente se legata al mondo dell’arte o del sociale. In amore, sarete dei sognatori pratici, capaci di trasformare la fantasia in realtà e di far vivere al partner emozioni da film. La vostra capacità di empatia raggiungerà picchi altissimi, permettendovi di sanare vecchie ferite familiari con una semplicità disarmante. Siete i registi della vostra vita: scrivete il capitolo più bello e recitatelo con orgoglio.