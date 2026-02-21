L’oroscopo di domani 23 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Pesci al top, complice in amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026 ci proietta in una settimana caratterizzata da transiti planetari dinamici, dove il rigore del Sole in Pesci si scontra con la necessità di pragmatismo quotidiano. È una giornata di passaggio, in cui le energie celesti richiederanno a molti di voi un atto di equilibrio tra il desiderio di sognare e il dovere di agire con precisione. In questo lunedì di fine febbraio, l’universo sembra voler premiare chi sa ascoltare l’istinto senza però perdere di vista la bussola della realtà.

In questa configurazione astrale, alcuni segni riusciranno a cavalcare l’onda del successo con una naturalezza invidiabile, mentre altri dovranno faticare un po’ di più per non lasciarsi travolgere da piccole incomprensioni o cali di energia. I segni d’Acqua e di Terra dominano la scena: i Pesci, il Cancro e la Vergine saranno i veri protagonisti della giornata, godendo di una protezione astrale che trasformerà ogni sfida in un’opportunità di crescita.

Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno il vostro inizio settimana e quali strategie dovrete adottare per volgere gli eventi a vostro favore, tra ambizioni lavorative e batticuori improvvisi.

Oroscopo di domani, lunedì 23 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo dei sentimenti per i Pesci, Acquario troppo impulsivo

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 5. Parola chiave: attenzione ai colpi di testa e alle decisioni sotto pressione, restate fermi sui principi. Inizierete la settimana con un senso di insofferenza che faticherete a tenere a bada. Le stelle vi metteranno davanti a situazioni lavorative o familiari che richiederanno risposte immediate, ma il cielo vi suggerisce di non cedere alla fretta. Subirete un’influenza planetaria che spinge verso l’irrequietezza: dovrete prestare molta attenzione ai colpi di testa, poiché agire d’impulso oggi potrebbe portarvi a commettere errori di valutazione difficili da correggere nei giorni a venire. Non lasciatevi trascinare dalle provocazioni altrui e, soprattutto, evitate di prendere decisioni sotto pressione solo per chiudere una pratica aperta. La vostra forza risiederà nella coerenza: restate fermi sui principi che da sempre guidano il vostro cammino, anche se il mondo intorno a voi sembrerà spingere in una direzione opposta. In serata, cercate il silenzio per ricaricare le pile.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5,5. Parola chiave: evitate le novità e i sogni ad occhi aperti, serve rigore e realismo. Questo lunedì si presenterà come una salita piuttosto ripida per voi che amate la velocità e il cambiamento costante. Il quadro astrale suggerisce una battuta d’arresto necessaria: per oggi, evitate le novità troppo azzardate, specialmente in ambito professionale, perché il terreno non sarà abbastanza solido per sostenere i vostri progetti più ambiziosi. Tenderete a distrarvi facilmente, ma non sarà il momento di perdervi in sogni ad occhi aperti che potrebbero allontanarvi dai compiti urgenti della giornata. Per superare indenni questo lunedì, vi sentirete chiamati a un compito che spesso vi risulta indigesto: vi serve rigore e realismo. Solo affrontando i fatti per quelli che sono, senza filtri o abbellimenti fantasiosi, riuscirete a chiudere la giornata senza troppi affanni. La quadratura lunare consiglia di rimandare i chiarimenti sentimentali a metà settimana.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: riflettete prima di agire e siate sinceri con voi stessi per gestire l’instabilità. Vi sentirete come se foste su un’altalena emotiva, tra il desiderio di chiudervi nel vostro guscio e la voglia di esplodere contro chi non vi comprende. L’energia di oggi sarà densa e un po’ torbida, rendendo difficile la comunicazione fluida. Il cielo vi esorta alla cautela: riflettete prima di agire, specialmente se vi troverete coinvolti in discussioni che toccano le vostre corde più sensibili. Per uscire da questo stallo, dovrete fare un passo verso la trasparenza interiore: siate sinceri con voi stessi riguardo alle vostre reali paure o ambizioni. Solo riconoscendo ciò che vi agita nel profondo riuscirete a gestire l’instabilità che questo lunedì porterà con sé. Non cercate colpevoli all’esterno, ma scavate dentro di voi per trovare la calma necessaria a superare le piccole bufere quotidiane.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: comunicate per chiarire i dubbi, ma non prendete decisioni affrettate. Un lunedì di attesa e di piccoli aggiustamenti. Sentirete che qualcosa sta cambiando, ma non avrete ancora tutti gli elementi per comprendere la direzione del vento. Sarà fondamentale il dialogo: comunicate per chiarire i dubbi con i colleghi o con il partner, senza dare nulla per scontato. La vostra tipica schiettezza sarà un’arma a doppio taglio, quindi cercate di dosare le parole con un pizzico di diplomazia in più. Le stelle vi avvisano: anche se l’ansia di agire sarà forte, non prendete decisioni affrettate riguardo a investimenti o cambiamenti di vita radicali. Aspetterete tempi migliori per i grandi lanci, dedicandovi oggi alla manutenzione ordinaria delle vostre relazioni. Un po’ di sport nel tardo pomeriggio vi aiuterà a scaricare la tensione nervosa.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: prudenza nei movimenti e ricerca della mezza misura per evitare stress. La vostra solita carica vitale potrebbe oggi scontrarsi con un pizzico di stanchezza fisica o con piccoli intoppi logistici. Gli astri vi chiedono di rallentare il passo: sarà necessaria una certa prudenza nei movimenti, sia nel senso letterale del termine (attenzione alla distrazione alla guida o facendo sport) sia in quello metaforico dei vostri progetti lavorativi. Non sarà la giornata ideale per gli “all-in”. La chiave del successo per questo lunedì sarà la ricerca della mezza misura: non eccedete nei toni e non caricatevi di troppi impegni contemporaneamente. Muovendovi con giudizio, riuscirete a evitare stress inutili che potrebbero compromettere il vostro umore serale. Accettate i consigli di chi ne sa più di voi, anche se il vostro ego scalpita per fare di testa sua.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: dominate l’impazienza e regalatevi un momento di relax per ritrovare fiducia. Sarete pronti a ruggire, ma il mondo intorno a voi sembrerà muoversi al rallentatore. Questo divario tra la vostra velocità interiore e la realtà esterna potrebbe crearvi qualche grattacapo. Dovrete imparare a gestire i tempi morti: dominate l’impazienza e non forzate la mano se un progetto non decolla immediatamente. Le stelle vi consigliano di non trascurare il benessere personale: regalatevi un momento di relax, magari staccando dal lavoro un’ora prima o dedicandovi a un hobby che vi appassiona. Questo stacco sarà fondamentale per ritrovare fiducia nei vostri mezzi e per vedere le situazioni sotto una luce più obiettiva. La serata si preannuncia piacevole se saprete mettere da parte le ambizioni di comando e vi lascerete coccolare da chi vi ama.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: equilibrio e meno autoritarismo per armonizzare i vostri rapporti personali. Il lunedì vi vedrà impegnati nel ruolo che più vi si addice: quello di mediatori. Tuttavia, fate attenzione a non scambiare la fermezza con l’imposizione. Il cielo vi invita a cercare un costante equilibrio tra le vostre necessità e quelle degli altri. Mostrerete meno autoritarismo nei confronti dei collaboratori o dei membri della famiglia, e scoprirete che la dolcezza otterrà risultati molto più rapidi della forza. Questo atteggiamento vi servirà per armonizzare i vostri rapporti personali, appianando vecchie ruggini che si trascinano da tempo. Sarete particolarmente brillanti nelle trattative commerciali e saprete convincere gli altri con la forza della logica mista a fascino. La vostra grazia naturale sarà il vostro asso nella manica.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: convinzioni forti e successo col pubblico, ma concedetevi una pausa rigenerante. Sarete delle rocce incrollabili in questo lunedì che per molti sarà faticoso. Porterete avanti i vostri obiettivi con una determinazione invidiabile, sostenuti da convinzioni forti che non lasceranno spazio a esitazioni. Questa vostra sicurezza si tradurrà in un notevole successo col pubblico o nel vostro ambiente di lavoro: le persone si affideranno a voi e riconosceranno la vostra leadership naturale. Sarete produttivi come non mai, ma attenzione a non esaurire le scorte di energia prima del tempo. Gli astri vi suggeriscono un piccolo compromesso: concedetevi una pausa rigenerante durante il giorno, anche solo per dieci minuti di silenzio assoluto. Questo vi permetterà di mantenere alta la concentrazione fino a sera senza arrivare a casa completamente svuotati.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: impeto ottimista, trascinate gli altri nel vostro entusiasmo e fate sport. Un inizio settimana scoppiettante che vi vedrà insolitamente dinamici e proiettati verso il futuro. Sentirete dentro di voi un impeto ottimista che spazzerà via le nubi della scorsa settimana. Sarete dei veri e propri leader carismatici: trascinate gli altri nel vostro entusiasmo, contagiando colleghi e amici con la vostra voglia di fare e di costruire qualcosa di solido. Le stelle vi spronano anche a prendervi cura del corpo per incanalare tutta questa energia: fate sport o concedetevi una lunga passeggiata all’aria aperta. Il movimento fisico sarà la chiave per mantenere alta la vibrazione positiva. In amore, la vostra passionalità sarà ai massimi livelli, rendendo la serata perfetta per i single e per le coppie collaudate.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: gentilezza e comunicazione empatica che portano fortuna e nuove energie. Brillerete per intelligenza e savoir-faire. Questo lunedì vi vedrà capaci di risolvere problemi complessi con un semplice sorriso e le parole giuste al momento giusto. Userete una gentilezza d’altri tempi che aprirà porte che pensavate chiuse. La vostra sarà una comunicazione empatica che vi permetterà di entrare in sintonia con chiunque incontrerete, e proprio questi incontri si riveleranno preziosi: i contatti di oggi sono quelli che portano fortuna e nuove energie ai vostri progetti a lungo termine. Sarete meticolosi ma senza essere pedanti, un mix perfetto che vi attirerà la stima di superiori e collaboratori. Godetevi questo stato di grazia e osate chiedere quel qualcosa in più che desiderate da tempo.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 9. Parola chiave: buon umore contagioso, superate i soliti limiti e lanciatevi in nuove azioni. Sarete avvolti da una luce speciale che vi renderà irresistibili. La Luna vi sorride, regalandovi un buon umore contagioso che trasformerà anche il più noioso dei lunedì in una giornata memorabile. Sentirete una spinta interiore che vi esorterà a osare: è il momento giusto per quando superate i soliti limiti mentali o fisici che vi siete autoimposti. Non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort e lanciatevi in nuove azioni, che si tratti di un progetto lavorativo inedito o di un invito galante fatto con audacia. La fortuna vi assiste e ogni vostra iniziativa sarà baciata dal successo. Sarete il centro gravitazionale delle persone che amate, portando allegria ovunque andrete.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 9,5. Parola chiave: ottimismo totale, efficienza sul lavoro e grande complicità in amore. Siete voi i sovrani assoluti dello zodiaco in questa giornata. Con il Sole che brilla nel vostro segno, vivrete momenti di grazia pura caratterizzati da un ottimismo totale che vi farà sentire invincibili. Contrariamente alla vostra natura talvolta dispersiva, oggi mostrerete una efficienza sul lavoro fuori dal comune: chiuderete pratiche, organizzerete agende e risolverete intoppi con una rapidità che lascerà tutti a bocca aperta. Ma il vero capolavoro lo farete nel privato. Sperimenterete una grande complicità in amore, sentendovi in perfetta sintonia con i desideri del partner. Se siete single, il vostro magnetismo oggi è ai massimi storici: non restate in casa, perché il destino ha in serbo per voi un incontro che potrebbe cambiare il colore della vostra primavera.