L’oroscopo di domani 28 febbraio e la classifica di Jonathan: gioia di vivere per lo Scorpione

L’oroscopo di sabato 28 febbraio 2026 ci traghetta verso la chiusura di un mese intenso, segnato da transiti che hanno messo a dura prova la nostra capacità di adattamento. In questa giornata di fine inverno, il cielo si presenta come un mosaico complesso dove la Luna cerca rifugio in aspetti armonici, regalando sprazzi di grande lucidità ma anche momenti di necessaria introspezione. È un sabato che invita a rallentare il passo per osservare con attenzione ciò che abbiamo seminato nelle ultime settimane: le stelle suggeriscono di non forzare la mano con il destino, ma di lasciare che gli eventi scorrano assecondando le correnti planetarie.

In questa giornata così particolare, l’energia astrale premierà soprattutto chi saprà mantenere il sangue freddo e chi si aprirà alla gioia della condivisione senza riserve. I segni che splenderanno di luce propria, risultando i più favoriti dalle stelle, saranno lo Scorpione, il Toro e la Vergine, pronti a raccogliere i frutti di una stabilità emotiva finalmente ritrovata.

Preparatevi a scoprire come si muoveranno i pianeti nel vostro cielo e quale sarà il verdetto degli astri per questo ultimo sabato di febbraio.

Oroscopo di domani, sabato 28 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: energia pura per lo Scorpione, Ariete sottotono

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 5. Parola chiave: forma fisica in calo e interferenze esterne, siate fermi ma aperti.

Inizierete questo sabato con una sensazione di pesantezza che difficilmente riuscirete a scrollarvi di dosso. Le stelle indicano chiaramente una forma fisica in calo, segno che il vostro corpo vi starà chiedendo il conto per gli eccessi o lo stress accumulato durante la settimana. Non mancheranno inoltre alcune fastidiose interferenze esterne: persone indiscrete o impegni non programmati busseranno alla vostra porta, tentando di deragliare i vostri piani per il weekend. Il consiglio del cielo è quello di non reagire con la solita irruenza; piuttosto, siate fermi ma aperti. Difenderete i vostri spazi con determinazione, ma senza chiudere del tutto il dialogo, poiché proprio da un confronto civile nasceranno le soluzioni per liberarvi dai pesi superflui.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: comunicazioni difficili e rischio delusioni, puntate su un dialogo onesto.

Il vostro spirito d’avventura sembrerà subire una battuta d’arresto in questa giornata che si preannuncia piuttosto nebulosa. Vi scontrerete con comunicazioni difficili: messaggi travisati, chiamate che non arrivano o discussioni che girano a vuoto renderanno i rapporti interpersonali un terreno minato. Esisterà purtroppo un reale rischio delusioni, specialmente se avrete riposto troppa fiducia in una promessa fatta con leggerezza da qualcuno che non condivide i vostri stessi valori. Per superare l’impasse, puntate su un dialogo onesto. Non girerete intorno ai problemi e non userete la solita ironia per mascherare il fastidio; esprimerete con chiarezza i vostri bisogni e pretenderete la stessa trasparenza dagli altri. Solo così eviterete di trascinarvi inutili musi lunghi fino a sera.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6. Parola chiave: tensioni da gestire con dolcezza e un forte bisogno di recuperare sonno.

Vi troverete a metà del guado in questo sabato che richiederà una gestione oculata delle vostre energie psichiche. Emergeranno alcune tensioni da gestire con dolcezza, soprattutto all’interno dell’ambiente domestico dove piccole divergenze d’opinione potrebbero trasformarsi in polemiche sterili se non userete il guanto di velluto. Sarete messi alla prova dalla vostra stessa stanchezza: avvertirete infatti un forte bisogno di recuperare sonno e ore di qualità per voi stessi. Non forzerete la vostra natura produttiva a tutti i costi; accetterete che per oggi il miglior investimento sarà il riposo. Verso sera, la Luna vi guarderà con maggiore benevolenza, permettendovi di ritrovare un equilibrio precario ma sufficiente per godervi una serata tranquilla.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: metodo e relax necessari per gestire i cambiamenti in arrivo.

Il cielo di domani vi chiederà di essere meno volatili del solito e molto più concreti. Avvertirete nell’aria che qualcosa sta per mutare e sentirete che metodo e relax saranno necessari per non farvi travolgere dagli eventi. State attraversando una fase di transizione e, per gestire al meglio i cambiamenti in arrivo, dovrete riorganizzare la vostra agenda quotidiana eliminando il superfluo. Non sarà una giornata memorabile per i colpi di scena, ma sarà fondamentale per gettare le basi di un marzo più strutturato. Dedicherete del tempo alla cura della vostra mente, magari leggendo quel libro che avete lasciato sul comodino o pianificando con cura i prossimi passi professionali. La calma sarà la vostra arma vincente.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: cambiate prospettiva e uscite dai soliti schemi per raggiungere i vostri obiettivi.

Vi sentirete come se foste davanti a un muro che non riuscite a scavalcare, ma la soluzione sarà più semplice di quanto penserete. Le stelle vi suggeriranno un consiglio prezioso: cambiate prospettiva. Se i soliti metodi non avranno portato i risultati sperati nelle relazioni o nel lavoro, dovrete trovare il coraggio di uscire dai soliti schemi. Sperimenterete percorsi nuovi, accetterete inviti insoliti o proverete a guardare una vecchia situazione con occhi diversi. Solo così potrete finalmente raggiungere i vostri obiettivi che sembravano essersi allontanati. Sarà un sabato di riflessione attiva, dove il coraggio di osare qualcosa di diverso vi regalerà una nuova e rinvigorente consapevolezza di voi stessi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 7. Parola chiave: giornata efficace per correggere il tiro e fare ammenda con chi amate.

Dopo qualche giorno di ruggiti fuori luogo, finalmente ritroverete la saggezza del sovrano. Questa sarà una giornata efficace per correggere il tiro, specialmente se vi renderete conto di aver esagerato con le pretese nei confronti di colleghi o amici. Sentirete il desiderio sincero di fare ammenda con chi amate, mettendo da parte l’orgoglio per dare spazio ai sentimenti più puri. Le stelle favoriranno i chiarimenti a quattrocchi e i gesti di generosità spontanea. Non cercherete il palcoscenico a tutti i costi, ma vi accontenterete della stima profonda delle persone care. La vostra autorevolezza ne uscirà rafforzata proprio grazie a questa vostra inaspettata umiltà.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: siate selettivi nelle confidenze e puntate tutto sulla dolcezza in amore.

Il vostro sabato sarà avvolto da un’aura di mistero e sensibilità estrema. Gli astri vi inviteranno alla prudenza nelle relazioni sociali: siate selettivi nelle confidenze, poiché non tutti saranno pronti a comprendere la profondità del vostro animo in questo momento. Proteggerete i vostri segreti e i vostri sogni più intimi, rivelandoli solo a chi avrà dimostrato nel tempo di meritare la vostra fiducia. In compenso, vivrete ore magiche sul fronte privato: punterete tutto sulla dolcezza in amore e verrete ricambiati con la stessa moneta. Sarà il momento ideale per una cena a lume di candela o per un lungo colloquio animico con il partner, lasciando che le parole lascino il posto alla comprensione silenziosa.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: serenità ritrovata grazie a franchezza e diplomazia, l’armonia torna sovrana.

Finalmente vedrete le nubi diradarsi all’orizzonte. La vostra sarà una serenità ritrovata non per caso, ma grazie a un sapiente mix di franchezza e diplomazia che saprete sfoderare nei momenti giusti. Riuscirete a dire “no” senza offendere e a esprimere il vostro dissenso con una grazia tale da lasciare tutti ammirati. In famiglia e nei rapporti di coppia, l’armonia tornerà sovrana, permettendovi di godere di un sabato all’insegna del relax e del calore domestico. Vi prenderete cura degli altri con il vostro solito spirito materno, ma non dimenticherete di riservare una coccola speciale anche a voi stessi. Il cielo vi sorriderà, confermandovi che la gentilezza è la forza più potente del mondo.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: libertà d’azione e buone notizie, regalatevi un premio per ricaricarvi.

Sentirete il vento soffiare forte nelle vostre vele, spingendovi verso orizzonti inesplorati. Godrete di una grande libertà d’azione, svincolandovi da obblighi sociali che ultimamente vi avevano soffocato. Il telefono squillerà per portarvi delle buone notizie, forse legate a un progetto che avevate accantonato o a una proposta di svago assolutamente irrinunciabile. Sarete brillanti, originali e ricercati da tutti. Il consiglio delle stelle è semplice: regalatevi un premio per ricaricarvi. Che sia un piccolo acquisto, un’ora in un centro benessere o una gita fuori porta, avrete bisogno di celebrare i vostri successi recenti. La vostra energia sarà contagiosa e attirerete persone stimolanti nel vostro raggio d’azione.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: momenti indimenticabili e grande sociabilità, osate nuovi approcci.

Entrerete in questo sabato con una luce speciale negli occhi. Le stelle vi promettono momenti indimenticabili, soprattutto se saprete uscire dal vostro guscio di razionalità per tuffarvi nella mischia. Sarà una giornata caratterizzata da una grande sociabilità: sarete l’anima degli incontri, capaci di dare consigli saggi ma anche di divertirvi come non facevate da tempo. Il cielo vi spronerà a fare un salto di qualità nelle relazioni: osate nuovi approcci, rompete gli schemi della timidezza e mostrate il vostro lato più magnetico. Riceverete apprezzamenti inaspettati che alzeranno la vostra autostima, confermandovi che quando vi lasciate andare, siete semplicemente irresistibili.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: calma interiore e momenti deliziosi in famiglia, ricaricate le batterie.

Assaporerete la vera essenza del benessere in questo sabato che sembrerà cucito su misura per le vostre esigenze. Raggiungerete una calma interiore invidiabile, che vi permetterà di scivolare sopra le piccole contrarietà quotidiane senza alcun fastidio. Vivrete momenti deliziosi in famiglia o con le persone che considerate tali; la tavola sarà il centro del vostro mondo e la convivialità sarà il balsamo per la vostra anima. Sfrutterete queste ore per ricaricare le batterie in vista di un marzo che si preannuncia impegnativo. Vi sentirete solidi, amati e in pace con l’universo. Non avrete bisogno di grandi eventi per essere felici: la bellezza risiederà nella semplicità dei gesti condivisi.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 9. Parola chiave: energia galvanizzante e gioia di vivere, siete capaci di abbattere montagne.

Sarete voi i re incontrastati di questo sabato 28 febbraio. Gli astri vi regaleranno un’energia galvanizzante che vi renderà quasi invincibili agli occhi degli altri. Una ritrovata e travolgente gioia di vivere vi spingerà a intraprendere nuove sfide e a chiudere definitivamente con le malinconie del passato. In questa giornata sarete capaci di abbattere montagne: nessun ostacolo sarà troppo grande, nessuna ambizione troppo alta. In amore, il vostro fascino sarà magnetico e pericoloso (nel senso migliore del termine), capace di attirare chiunque nel vostro raggio d’azione. Approfitterete di questo stato di grazia per dare una svolta decisiva a una situazione che vi sta a cuore. Il successo è a portata di mano, prendetelo!