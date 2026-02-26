L’oroscopo del weekend 28 febbraio – 1° marzo e la classifica di Jonathan: lo Scorpione svetta al primo posto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo del weekend di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 ci traghetta con energia verso il risveglio della natura, segnando il passaggio definitivo dai rigori invernali verso una primavera che bussa con insistenza alle porte del destino. Le configurazioni astrali di queste quarantotto ore delineano un panorama di profonda trasformazione interiore: la Luna, muovendosi in aspetti armonici con i pianeti lenti, suggerisce la necessità di bilanciare le ambizioni concrete con il bisogno ancestrale di introspezione. È un fine settimana che non permette di restare in superficie; le stelle esigeranno da ciascuno di noi una scelta di campo tra la rincorsa frenetica al successo e la riscoperta dei valori autentici.

In questo scenario di transizione stagionale e spirituale, l’energia cosmica favorirà chi saprà ascoltare il silenzio prima di agire. I segni di Terra e d’Acqua sembrano possedere la bussola più precisa: il Toro, lo Scorpione e il Leone si confermano come i tre segni più favoriti dalle stelle, capaci di trasformare ogni sfida in una luminosa opportunità di crescita personale e materiale. Per gli altri, il weekend richiederà una gestione oculata delle risorse emotive, invitando a non forzare la mano con il destino ma a fluire con esso.

Preparatevi a scoprire come i transiti planetari influenzeranno i vostri prossimi passi e quali sorprese il cielo ha in serbo per chiudere febbraio in bellezza e inaugurare marzo con il piglio giusto.

Oroscopo del weekend, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo: classifica dei 12 segni zodiacali e consigli astrali

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5,5. Parola chiave: metodo e modestia, cercate il relax necessario per gestire stanchezza e cambiamenti in arrivo senza scontri. Sentirete addosso il peso di una settimana che vi ha prosciugato le energie mentali. In questo weekend, le stelle vi chiederanno di fare un passo indietro: userete metodo e modestia per navigare in acque che appariranno temporaneamente agitate. Non sarà il momento di scalare le vette o di imporre le vostre idee con la solita verve comunicativa; al contrario, cercherete il relax necessario per gestire stanchezza e cambiamenti in arrivo senza scontri inutili con chi vi circonda. Avvertirete la necessità di mettere ordine nel caos quotidiano, ma dovrete farlo con umiltà, accettando che non tutto può essere sotto il vostro controllo immediato. Sabato sarà una giornata di riflessione, mentre domenica dedicherete del tempo alla cura del corpo. Se qualcuno proverà a provocarvi, risponderete con un silenzio rigenerante. Ricordate che la vostra forza, in questi due giorni, risiederà nella capacità di attendere che la tempesta passi, preparando il terreno per una rinascita che non tarderà ad arrivare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: realismo e dialogo onesto, affrontate le comunicazioni difficili e le scelte familiari senza restare sulla difensiva. Il vostro spirito libero si scontrerà con alcune incombenze pratiche che non potrete più rimandare. In questo passaggio tra febbraio e marzo, adotterete realismo e dialogo onesto come uniche armi per risolvere pendenze rimaste in sospeso. Affronterete le comunicazioni difficili e le scelte familiari senza restare sulla difensiva, anche se la tentazione di fuggire verso nuovi orizzonti sarà fortissima. Le stelle vi metteranno di fronte a uno specchio, chiedendovi coerenza: non potrete predicare libertà se siete i primi a sentirvi incatenati a non detti del passato. Domenica, in particolare, richiederà una dose extra di pazienza nelle relazioni di coppia o con i parenti stretti. Eviterete di arroccarvi sulle vostre posizioni e cercherete invece un punto d’incontro che sia costruttivo per tutti. Sarà un weekend di crescita “adulta”, meno divertente del solito forse, ma estremamente necessario per ripulire il vostro cammino da ostacoli burocratici o emotivi che rallentano la vostra corsa verso il successo.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: audacia e ottimismo, alternate momenti di calo a una grinta travolgente per lanciare nuovi progetti. Il vostro weekend sarà un vero e proprio ottovolante emotivo, ma ne uscirete vincitori se saprete dosare le forze. Metterete in campo audacia e ottimismo, qualità che vi appartengono per natura ma che in queste ore diventeranno fondamentali per non farvi abbattere da qualche piccolo intoppo logistico. Alternerete momenti di calo a una grinta travolgente per lanciare nuovi progetti che vedranno la luce proprio con l’inizio di marzo. Sabato potreste sentirvi un po’ sottotono, quasi come se le batterie si fossero scaricate improvvisamente, ma sarà solo un fermo tecnico necessario per la vostra mente. Domenica, invece, vi risveglierete con una voglia matta di fare e di proporre. Sfrutterete questo slancio per contattare persone influenti o per pianificare un’attività che vi sta molto a cuore. Nonostante qualche sbalzo d’umore, la vostra determinazione attirerà sguardi ammirati. Credete fermamente nelle vostre intuizioni, perché il cielo di marzo promette di premiare chi, come voi, non ha paura di rischiare per un ideale.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: serenità e resistenza passiva, mantenete la franchezza e l’imperturbabilità di fronte alle restrizioni esterne. Per voi si prospetta un fine settimana all’insegna della stabilità emotiva, nonostante un contesto circostante che potrebbe apparire caotico. Coltiverete serenità e resistenza passiva, diventando un porto sicuro per voi stessi e per le persone che amate. Manterrete la franchezza e l’imperturbabilità di fronte alle restrizioni esterne o a quei piccoli imprevisti che solitamente vi farebbero andare in ansia. Questo weekend segnerà per voi una vittoria della maturità sulla suscettibilità. Imparerete a dire di “no” senza sentirvi in colpa, proteggendo il vostro spazio vitale da intrusioni moleste. Sabato lo dedicherete ai piaceri della casa, forse cucinando o sistemando un angolo verde, mentre domenica sentirete il bisogno di una passeggiata rigenerante a contatto con l’acqua. La vostra forza sarà silenziosa ma inarrestabile; non avrete bisogno di urlare per far valere le vostre ragioni. Le stelle vi sorridono, regalandovi una lucidità mentale che vi permetterà di pianificare i prossimi mesi con estrema precisione e una ritrovata fiducia nel domani.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: prospettiva e riconciliazione, uscite dai soliti schemi e perdonate il passato per ritrovare l’entusiasmo. Il cielo vi invita a volare alto, al di sopra delle piccole beghe quotidiane che hanno affollato la vostra mente di recente. In queste giornate cercherete prospettiva e riconciliazione, comprendendo che l’armonia esteriore può nascere solo da una pace interiore consolidata. Uscirete dai soliti schemi mentali e perdonerete il passato per ritrovare l’entusiasmo necessario a guardare avanti con occhi nuovi. È il momento ideale per ricucire uno strappo con un amico o un collaboratore: le parole giuste arriveranno senza sforzo, guidate da una sensibilità accentuata. Sabato sarà perfetto per le pubbliche relazioni e per frequentare ambienti stimolanti che nutrano la vostra fame di bellezza. Domenica, invece, vi concentrerete sulla sfera privata, portando una ventata di freschezza nel rapporto di coppia. Non permetterete alla malinconia di bussare alla vostra porta; sarete voi a decidere chi far entrare nel vostro raggio d’azione. La vostra eleganza d’animo sarà la chiave che aprirà porte che pensavate fossero chiuse per sempre.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: combattività e riposo, gestite le tensioni con dolcezza e dosate le forze per costruire i vostri grandi obiettivi. Sarete i maestri dell’equilibrio in questo fine settimana che richiede muscoli ma anche cuore. Sperimenterete un mix vincente di combattività e riposo, capendo che per essere produttivi bisogna anche saper staccare la spina. Gestirete le tensioni con dolcezza, una qualità che raramente mostrate ma che in questo weekend si rivelerà la vostra mossa vincente per sbloccare situazioni lavorative o burocratiche. Doserete le forze per costruire i vostri grandi obiettivi, evitando sprechi energetici in polemiche sterili. Sabato vi vedrà ancora impegnati a limare alcuni dettagli di un progetto importante, ma domenica imporrete a voi stessi un fermo biologico totale. Sarà proprio nel relax che arriveranno le intuizioni più brillanti per il mese di marzo. Le stelle vi incoraggiano a delegare qualche compito: non dovete sempre portare il mondo sulle vostre spalle. Lasciate che gli altri vi aiutino e godetevi il piacere di essere coccolati. La vostra solidità rimane indiscussa, ma un tocco di tenerezza vi renderà semplicemente irresistibili.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7. Parola chiave: libertà e adattamento, accogliete le buone notizie e le novità usando il giusto discernimento per non sbagliare. Il vento del cambiamento soffia forte sulle vostre vele, e voi sarete pronti a seguirlo con la solita curiosità intellettuale. In questo weekend vivrete un felice connubio tra libertà e adattamento, riuscendo a essere voi stessi pur assecondando le esigenze di chi vi sta accanto. Accoglierete le buone notizie e le novità usando il giusto discernimento per non sbagliare rotta; non tutto ciò che luccica sarà oro, ma avrete l’occhio lungo per distinguere le opportunità reali dai miraggi. Sabato sarà una giornata elettrizzante, ricca di incontri e scambi di idee che stimoleranno la vostra creatività. Domenica, invece, sentirete il bisogno di rintanarvi nel vostro mondo tecnologico o artistico per elaborare quanto appreso. Sarete molto richiesti dagli amici, ma saprete ritagliarvi i vostri spazi di autonomia senza offendere nessuno. La vostra capacità di guardare al futuro con ottimismo sarà contagiosa. Marzo inizierà con una consapevolezza nuova: siete pronti per un salto di qualità che coinvolgerà sia la sfera professionale che quella affettiva.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: dolcezza e comunicazione sincera, siate selettivi nelle confidenze ma aprite il cuore alle persone che meritano fiducia. Nel pieno della vostra stagione, vi sentirete avvolti da un’aura di magica comprensione verso il mondo. Userete dolcezza e comunicazione sincera per esprimere i vostri bisogni più profondi, superando quelle timidezze che spesso vi frenano. Sarete selettivi nelle confidenze, proteggendo il vostro mondo interiore da chi non è in grado di comprenderlo, ma aprirete il cuore alle persone che meritano fiducia. Questo weekend vi regalerà momenti di profonda connessione spirituale: potreste sentirvi ispirati a scrivere, dipingere o semplicemente a meditare sul senso della vostra vita. Sabato la Luna favorirà i sogni e le intuizioni premonitrici; prestate attenzione ai messaggi che arrivano dal vostro inconscio. Domenica sarà la giornata ideale per un incontro romantico o per rinsaldare un legame che ha bisogno di conferme. La vostra empatia sarà al massimo, permettendovi di guarire piccole ferite dell’anima con una sola parola. Vi sentirete finalmente al posto giusto nel momento giusto, pronti a ricevere i doni che l’universo ha preparato per voi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: sociabilità e rinnovamento, osate nuovi approcci nelle relazioni cercando sempre un terreno comune di dialogo. State uscendo da un guscio di eccessivo rigore per abbracciare una fase molto più dinamica. In questo weekend punterete tutto su sociabilità e rinnovamento, lasciando da parte la solita prudenza per sperimentare nuove forme di interazione. Oserete nuovi approcci nelle relazioni, cercando sempre un terreno comune di dialogo anche con chi ha visioni diametralmente opposte alle vostre. Sarete sorprendentemente aperti alle novità, quasi irriconoscibili per chi è abituato a vedervi sempre metodici e controllati. Sabato sarà perfetto per organizzare un’uscita di gruppo o per partecipare a un evento culturale dove potrete brillare per la vostra intelligenza sottile. Domenica vi dedicherete al rinnovamento dell’ambiente domestico o del vostro look: sentirete il bisogno fisico di cambiare pelle per accogliere marzo con un’immagine più fresca e solare. La vostra capacità di analisi si sposerà con una nuova leggerezza d’animo, rendendovi compagni di viaggio piacevoli e stimolanti. Le stelle vi premiano con una chiarezza d’intenti che vi renderà molto efficienti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: calma interiore e creatività, ricaricate le batterie in famiglia usando la diplomazia per gestire l’euforia. Siete sul podio dei segni più fortunati, grazie a un cielo che vi regala una stabilità invidiabile. In queste quarantotto ore godrete di una profonda calma interiore e creatività, trasformando ogni azione quotidiana in un piccolo capolavoro di equilibrio. Ricaricherete le batterie in famiglia, il vostro habitat naturale, usando la diplomazia per gestire l’euforia degli altri e riportare tutti verso una dimensione di godimento sereno. Sabato sarà la giornata dei sensi: dal buon cibo al contatto con la natura, saprete regalarvi momenti di puro piacere che vi riconcilieranno con il mondo. Domenica, la vostra vena creativa prenderà il sopravvento, portandovi a realizzare qualcosa di concreto e bello con le vostre mani. Non avrete fretta di arrivare; assaporerete ogni istante con la consapevolezza di chi sa che il tempo è dalla sua parte. Gli affetti saranno solidi come rocce e riceverete conferme importanti da chi vi sta vicino. Il passaggio a marzo avverrà sotto i migliori auspici, con una situazione finanziaria che sembra dare segni di interessante miglioramento.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 8. Parola chiave: dinamismo e umiltà, correggete il tiro con chi amate per poi splendere con iniziative importanti e vincenti. Vi attende un weekend da veri protagonisti, ma con una consapevolezza nuova che vi renderà ancora più magnetici. Unirete dinamismo e umiltà, un binomio insolito per voi ma estremamente potente in questa fase astrale. Correggerete il tiro con chi amate, ammettendo eventuali piccoli errori del passato, per poi splendere con iniziative importanti e vincenti che lasceranno tutti a bocca aperta. Sabato sarà dedicato alla riflessione e alla messa a punto di una strategia d’attacco per un obiettivo che vi sta a cuore. Domenica, invece, esploderete in tutta la vostra vitalità: sarete l’anima della festa o il leader naturale di qualsiasi gruppo vi troviate a frequentare. La vostra generosità d’animo sarà premiata con attestati di stima inaspettati. È un weekend che vi vede scalare posizioni sia nel cuore delle persone sia nella gerarchia sociale o professionale. Non temete di mostrare il vostro lato più vulnerabile; paradossalmente, sarà proprio quello a rendervi invincibili agli occhi degli altri. Marzo si apre con la vostra firma sul libro del successo.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: energia e lentezza, sfruttate la vostra forza galvanizzante ma ricordatevi di rallentare il ritmo per non esaurirvi. Siete i trionfatori assoluti di questo fine settimana, padroni di un’energia che sprizza da ogni poro. Saprete dosare energia e lentezza con la maestria di un alchimista, comprendendo quando è il momento di spingere sull’acceleratore e quando invece è vitale fermarsi ai box. Sfrutterete la vostra forza galvanizzante per trascinare gli altri verso mete ambiziose, ma ricorderete a voi stessi di rallentare il ritmo per non esaurire le vostre preziose riserve. Sabato sarete magnetici e quasi telepatici: riuscirete a capire i desideri degli altri prima ancora che vengano espressi. In amore, vivrete momenti di intensità straordinaria, capaci di azzerare qualsiasi dubbio residuo. Domenica la dedicherete alla cura dell’anima, forse attraverso una lettura profonda o un viaggio verso un luogo del cuore. Siete in una fase di estrema potenza creativa; ogni vostro pensiero sembra avere il potere di manifestarsi nella realtà. Marzo inizierà sotto il segno della vittoria e della passione, portandovi a raccogliere i frutti di un lungo lavoro interiore. Siete pronti a prendervi tutto ciò che vi spetta.