Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle svela: “Ho iniziato a fare terapia a sette anni”

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Aurora Ramazzotti sta partecipando all’attuale edizione di Ballando con le Stelle, dove si sta impegnando moltissimo in coppia con Nikita Perotti. Nella trasmissione di Milly Carlucci si è lasciata anche sfuggire alcune rivelazioni che riguardano la sua sfera personale.

Durante le prove con il suo maestro la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto di essere pronta anche alle critiche, non solo dei giurati ma anche del pubblico. Tirando in ballo la sua infanzia, Aurora Ramazzotti ha confessato di aver iniziato a fare terapia quando aveva solamente sette anni. Quel percorso ha aiutato lei e i suoi genitori, dopo la separazione, ad affrontare meglio la situazione.

Le rivelazioni di Aurora Ramazzotti sulla terapia a Ballando con le Stelle: l’ha aiutata in varie fasi della sua vita

La terapia per l’influencer è stata fondamentale, non solo per affrontare la separazione dei suoi genitori ma anche in altri momenti della sua vita. L’ha aiutata molto anche nel suo rapporto con il marito Goffredo Cerda, era troppo gelosa e ha capito che doveva capire cosa fare per non perdere la persona che ama, oggi non è più gelosa.

Aurora Ramazzotti ha ricominciato a fare terapia quando è diventata mamma, perché la maternità ha riportato a galla delle sofferenze e dei problemi che non credeva nemmeno di avere. Ha fatto poi sapere di essere diventata logorroica col passare degli anni, perché parlare con le persone la fa guarire. Riferendosi ai giudici, che le hanno consigliato di tirare fuori la parte giocosa e scherzosa di lei, ha detto che se vogliono vederla autentica devono sapere che anche una componente più analatica e pesante fa parte di lei. Con ironia ha aggiunto: “Sono qui a Ballando con le Stelle anche per farmi insultare dai giudici. Ma sono così pazzesca, cosa mi possono dire?”