Aurora Ramazzotti ha dovuto cambiare casa, sui social svela: “Le spese erano insostenibili”
Aurora Ramazzotti spiega sui social perché lei e il marito Goffredo hanno deciso di cambiare casa, cosa ha detto ai fan.
Nelle scorse settimane sui social Aurora Ramazzotti aveva rivelato ai suoi follower di essere impegnata con il trasloco, nelle scorse ore si è lasciata sfuggire ulteriori dettagli in merito al cambiamento affrontato da lei e dalla sua famiglia.
La figlia di Michelle Hunziker, il marito Goffredo Cerza e il figlio Cesare continueranno a vivere a Milano, però in un’altra casa nonostante fossero entusiasti di quella in cui hanno vissuto negli ultimi due anni. Ai fan ha svelato che lì stavano benissimo, la zona e la dimensione dell’appartamento si adattavano perfettamente al loro stile di vita con il figlio.
Aurora Ramazzotti spiega sui social perché lei e il marito Goffredo hanno deciso di cambiare casa
Se stavano così bene nella loro casa perché hanno deciso di traslocare? In merito a ciò l’influerncer ha spiegato: “Purtroppo però siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima, di cui non si potevano stimare le spese accessorie. Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile (e il canone era già molto alto)”.
Aurora Ramazzotti ha poi fatto sapere che a causa degli elevati costi lei e Goffredo Cerza hanno deciso di guardarsi intorno unicamente per necessità. Ha poi detto che a Milano il mercato immobiliare è decisamente veloce, loro hanno trovato una bella casa che avrebbero perso se non avessero deciso in fretta, per questo motivo hanno preso una decisione in una settimana.