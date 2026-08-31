Aurora Ramazzotti ha dovuto cambiare casa, sui social svela: “Le spese erano insostenibili”

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Nelle scorse settimane sui social Aurora Ramazzotti aveva rivelato ai suoi follower di essere impegnata con il trasloco, nelle scorse ore si è lasciata sfuggire ulteriori dettagli in merito al cambiamento affrontato da lei e dalla sua famiglia.

La figlia di Michelle Hunziker, il marito Goffredo Cerza e il figlio Cesare continueranno a vivere a Milano, però in un’altra casa nonostante fossero entusiasti di quella in cui hanno vissuto negli ultimi due anni. Ai fan ha svelato che lì stavano benissimo, la zona e la dimensione dell’appartamento si adattavano perfettamente al loro stile di vita con il figlio.

Aurora Ramazzotti spiega sui social perché lei e il marito Goffredo hanno deciso di cambiare casa

Se stavano così bene nella loro casa perché hanno deciso di traslocare? In merito a ciò l’influerncer ha spiegato: “Purtroppo però siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima, di cui non si potevano stimare le spese accessorie. Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile (e il canone era già molto alto)”.

Aurora Ramazzotti ha poi fatto sapere che a causa degli elevati costi lei e Goffredo Cerza hanno deciso di guardarsi intorno unicamente per necessità. Ha poi detto che a Milano il mercato immobiliare è decisamente veloce, loro hanno trovato una bella casa che avrebbero perso se non avessero deciso in fretta, per questo motivo hanno preso una decisione in una settimana.