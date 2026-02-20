Antonella Fiordelisi torna a parlare della sorella: “Ci sono novità, spero di vederla presto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonella Fiordelisi ieri è stata di nuovo ospite di Caterina Balivo a la volta buona, dove è tornata a parlare della sorella. In una delle precedenti puntate ha rivelato che il loro rapporto è stato del tutto assente negli ultimi cinque anni.

Figlie di padri diversi non hanno mai vissuto insieme ma erano sempre andate d’accordo e si volevano molto bene. Poi le cose tra loro hanno preso una brutta piega e hanno smesso sia di frequentarsi che di sentirsi. Lo ha raccontato con le lacrime agli occhi in trasmissione, rivelazioni che hanno spinto la sorella maggiore ad avere una reazione.

C’è stata una svolta nel rapporto tra Antonella Fiordelisi e la sorella: cosa ha raccontato in tv

In preda alla gioia l’ex gieffina ieri ha detto a Caterina Balivo che doveva ringraziarli perché ci sono state delle novità dopo la toccante rivelazione. Ha raccontato che la sorella ha visto la puntata e forse non si aspettava la reazione che ha avuto in diretta, le ha scritto e hanno iniziato a parlare.

Antonella Fiordelisi ha rivelato che c’è stata una reazione e lei è davvero contenta, ha poi aggiunto: “Spero di vederla presto, io la vedrei anche adesso. Lei è riservata e cauta in questo momento, ma cercherò di fare il possibile per vederla“. La conduttrice le ha consigliato di recarsi subito a casa sua, lei però ha detto che la sorella è un po’ particolare e servirà ancora del tempo, però pensa che sia un miracolo che si sia messa in contatto con lei.