Gabriel Garko sogna di diventare padre? L’attore sbotta: “Fake news per prendere in giro i lettori”

Nelle scorse settimane a Verissimo Gabriel Garko non solo ha ufficializzato la sua storia d’amore con Giorgio ma ha anche svelato che si sono sposati due anni fa.

Negli ultimi giorni sono trapelati dei rumors sull’attore, questi fanno sapere che lui e il marito vorrebbero avere un figlio. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha fatto sapere che gli amici della coppia assicurano che l’attore non vede l’ora di diventare papà e che lui e suo marito sono pronti ad allargare la famiglia. Il rumors ha fatto sbottare Gabriel Garko che ha deciso di fare chiarezza sui social.

Gabriel Garko vuole diventare papà? L’attore smentisce la notizia sui social

Tramite un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram il noto attore, reduce dal recente successo conquistato con la fiction Colpa dei sensi, ci ha tenuto a fare chiarezza. Palesemente infastidito ha rivelato: “Mi preme chiarire che non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia e smentisco categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche”.

Gabriel Garko ha anche detto che troppo spesso le fake news si sostituiscono alla realtà con l’obiettivo di prendere in giro i lettori scatenando i loro commenti più disparati.