Antonella Fiordelisi, dolorosa confessione in lacrime: “Non vedo mia sorella da cinque anni”, il motivo

Oggi a La Volta Buona Caterina Balivo ha affrontato un delicato argomento, quello dei rapporti familiari turbolenti, in studio tra gli ospiti c’era anche Antonella Fiordelisi.

La nota influencer si è lasciata sfuggire un’amara confessione che riguarda la sua famiglia, qualcosa che la fa soffrire davvero molto. In trasmissione ha detto che ha una sorella maggiore nata da una precedente relazione di sua madre, però non hanno mai vissuto insieme perché lei voleva stare con il padre. Le due però hanno sempre avuto un rapporto speciale, ad un certo punto però il legame si è spezzato.

Antonella Fiordelisi soffre per la sorella: perché non si vedono da anni

Nello studio de La volta buona ha rivelato che lei e sua sorella non si vedono da cinque/sei anni, ci sono stati dei litigi tra loro e si sono allontanate. La sorella l’aveva invitata alla sua laurea ma in quel periodo c’erano già dei problemi tra loro e lei ha deciso di non andare, oggi si è pentita di non averlo fatto.

Antonella Fiordelisi, tra le varie cose, ha rivelato: “Non ricordo bene cosa fosse successo, ma c’eravamo un po’ battibeccate come succede tra sorelle, solo che io essendo la più piccola forse sono stata io la più dispettosa e faccio mea culpa“. Si rende anche conto di aver sbagliato a non andare alla sua laurea perché era una cosa importante. L’ex gieffina ha ammesso che sta molto male per la lontananza con la sorella, durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show l’ha sentita e ha provato a vederla ma non è successo. A La Volta buona ha anche detto di aver scoperto che è diventata zia e mentre parlava della sorella non è riuscita a trattenere le lacrime, le due riusciranno a riallacciare i rapporti? Lo scopriremo.