Antonella Fiordelisi sull’ex Francesco Chiofalo: “Io non lo odio, è lui che parla male di me”

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Oggi a La volta buona Antonella Fiordelisi è tornata a parlare dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo che è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata di ieri.

Riferendosi all’ex ha detto che quando stavano insieme era totalmente diverso, il loro rapporto si è incrinato quando lui ha iniziato a diventare ossessionato dalla chirurgia estetica. L’intervista a Belve in varie occasioni è stata alquanto goliardica, con le sue continue battute e gli errori di linguaggio ha divertito la conduttrice e i telespettatori.

Antonella Fiordelisi parla dell’ex Francesco Chiofalo: l’ossessione per la chirurgia e i rapporti dopo la rottura

Riferendosi all’ospitata a Belve l’influencer ha fatto sapere che l’ex fidanzato non è così stupido come sempre. A detta sua non sbaglia i congiuntivi e sa esprimersi correttamente in italiano. Ha poi aggiunto: “Certe cose le fa a posta, ieri sera con l’errore sui verbi ci ha giocato“.

Antonella Fiordelisi ha rivelato che dopo un anno che stavano insieme Francesco Chiofalo non si piaceva, non riusciva nemmeno a dormire perché era ossessionato dal fatto di volersi cambiare i connotati. L’ex fidanzato ha iniziato con la barba, è stata quella la sua prima operazione e lei lo accompagnò in Turchia. In merito al loro rapporto dopo la rottura ha invece detto: “Lui dice che tutte le ex lo odiano, ma io no. E’ lui che ha sempre parlato male di me ogni volta che io ero in Tv, io di lui non ho mai parlato male”. Nonostante tutto lei continua a dire che è molto simpatico e generoso.