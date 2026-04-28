Un Posto al Sole, spoiler 28 aprile 2026: Marina teme che Ferri sia geloso di Greta, Micaela stupisce

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 28 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto sarà sempre più agguerrito nei confronti di Mori, atteggiamento che farà venire grossi dubbi a Marina. A smuovere il suo desiderio di rivalsa è solo la rivalità sul lavoro o c’entra la gelosia nei confronti di Greta?

Spoiler Un posto al sole 28 aprile 2026: gesto inaspettato di Micaela, c’entra il padre

Cristina apparirà sempre più interessata a Leo ma dovrà fare i conti con una sgradevole situazione. Manuela vuole già far entrare Maurizio in famiglia dopo aver deciso di conoscerlo meglio, anche Micaela stupirà tutti.

La Cirillo infatti smentirà Samuel decidendo inaspettatamente di incontrare il padre. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella proverà inutilmente a far tornare il sereno tra Massaro e Bice, intanto il gesto di Guido la stupirà in modo piacevole.