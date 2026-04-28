Come cambia il consumo dei vini nei ristoranti di alta qualità, l’analisi di Vittorio Gentile durante il Vinitaly

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vittorio Gentile Head of Wine ITALY presso ZUMA Restaurants – Rome – Porto Cervo – Capri – Cortina, fa un’analisi attenta di come stia evolvendo il mercato del vino nella ristorazione di alta qualità. “Durante il Vinitaly ho avuto modo di confrontarmi su vino, lusso e su come stanno cambiando le aspettative nel nostro settore.” ed aggiunge: “In questi giorni è uscito anche un articolo su Forbes Italia legato a quell’evento, e rileggerlo a distanza di poco più di una settimana mi ha fatto riflettere su un punto.”

Il vino si è evoluto più velocemente di chi lo racconta.

“Il vero lusso oggi non è solo ciò che metti nel bicchiere, è avere accanto un team che anche nelle situazioni più complesse riesce a tenere insieme passione, motivazione e professionalità. Non è così scontato.”

Allo stesso tempo il consumo si sta spostando, meno e meglio. Le nuove generazioni sono più aperte a provare, si lasciano guidare, ma riconoscono subito quando il linguaggio è costruito o distante.

E questo cambia il nostro ruolo. Non si tratta più di guidare, si tratta di accompagnare senza forzare, mantenendo identità. Alla fine nell’ospitalità funziona chi mantiene le promesse, non chi le racconta meglio.