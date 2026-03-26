Pietro Delle Piane sbotta contro Antonella Elia: “Ha arredato casa con le nostre collaborazioni di coppia”

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Dopo il confronto al Grande Fratello Vip nella casa Antonella Elia è tornata a parlare del suo rapporto con Pietro Delle Piane dicendo che non ha mai davvero creduto nella loro relazione.

Lei non pensava che sarebbe mai riuscita a vivere davvero con lui perché a renderla felice è la libertà. Lui è stato accusato di essere andato nella casa per visibilità, sui social ci ha tenuto a precisare che non è andato lì per chiederle di tornare insieme ma perché aveva usato termini poco carini nei suoi confronti e sul loro rapporto. Antonella Elia lo ha definito omuncolo, narcisista patologico e cogl*one, lui è andato al Grande Fratello Vip per dire la sua.

Pietro Delle Piane replica alle critiche e attacca Antonella Elia dopo il confronto: cosa ha detto l’ex compagno della gieffina

L’ex compagno della showgirl ha ricordato che la loro è sempre stata una relazione pubblica essendo personaggi pubblici. Se risponde quando lei lo tira in ballo non capisce perché viene accusato lui di essere in cerca di visibilità. A detta sua vivrebbe serenamente senza pensare più a questa relazione se non venisse tirato in mezzo.

Pietro Delle Piane non capisce perché Antonella Elia è arrivata addirittura a rinnegare la loro storia d’amore dicendo che è stato un semplice innamoramento. Loro sono stati insieme sei anni ed è stata una storia profonda e piena d’amore. In merito al fatto che lei continua a parlare di business e spettacolarizzazione ha detto che hanno sempre fatto tutto insieme. In merito a ciò ha aggiunto: “Abbiamo fatto diversi lavori insieme, in TV e non solo. La casa di Antonella è arredata grazie alle nostre collaborazioni di coppia, e non mi sembra che lei fosse contraria. Anzi, era contenta“.