Antonella Elia getta ombre su Renato al GF Vip: “Si è legato a Lucia da quando è diventata finalista”

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Dopo settimane di battibecchi e turbolenze Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono riavvicinati e questa volta lui sembra essere davvero preso dalla gieffina, Antonella Elia però ha sollevato dei dubbi su di lui.

La showgirl non crede che il gieffino sia sincero, pensa che il suo attaccamento nei confronti di Lucia sia solo una strategia. Tra le varie cose ha infatti detto: “Si sono legati da martedì, da quando lei è diventata finalista“. Nella casa più spiata dagli italiani Raimondo Todaro ha subito preso le difese di Renato Biancardi dicendo che si erano già riavvicinati.

Raimondo Todaro difende Renato dalle accuse di Antonella Elia al GF Vip: scoppia l’ennesimo battibecco

Dopo che la Elia gli ha dato del buonista il ballerino ha detto che stanno dicendo delle cose bruttissime e non vere su Renato Biancardi. Ha anche fatto notare che da un po’ di tempo Lucia e Renato dormono spesso nello stesso letto e trascorrono molto tempo insieme.

Al Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha appoggiato Antonella Elia e ha accusato Raimondo Todaro di aver avuto una reazione fuori luogo. Lui ha così replicato: “Non ti permettere proprio. Dire che Renato dorme con Lucia perché è finalista è una bugia, una cosa falsa”.