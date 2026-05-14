Javier Martinez perde la pazienza: “Devono pagare”, la decisione

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Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti del Grande Fratello 2024 dove ha trovato il successo e l’amore. In queste ore, il pallavolista argentino ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dov’è stato seguito da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, l’uomo è tornato a parlare del fenomeno degli haters, che spesso inquinano il suo profilo con insulti e deliri senza senso. Il compagno di Helena Prestes ha annunciato di aver preso azioni legali nei confronti di coloro che ledano la sua immagine. Javier Martinez ha dichiarato apparendo molto spazientito: “Non me la sento di avere più pietà, non tanto per gli insulti ma per il fatto di divulgare l’odio. Siamo in un momento in cui i social sono alla portata di tutti.. io che sono stato allenatore di bambini voglio trasmettere giusti valori, prendo e mi immedesimo in un bambino che prende il telefono e legge tutto questo odio ed invece di allontanarsi si aggiunge a questa cosa.. Purtroppo la gente che fa così deve pagare.”

Javier Martinez stufo degli haters

Nel corso della diretta Tiktok, Javier Martinez si è detto stufo degli haters e di essersi affidato ad un avvocato per contrastare il problema. L’ex pallavolista della Terni volley academy ha aggiunto: “Spero che queste persone abbiano quello che si meritano perché mi sono stancato di avere pietà. Siete una cosa fuori dalla logica, non pensavo fino a questo punto. Mi dispiace da morire perché siete persone che dovreste fare molto altro nella vita.. State lì a divulgare odio che non merita più di essere divulgato e non fa bene nemmeno a voi stessi.” Non è il primo ex gieffino che prende questa drastica decisione verso i leoni da tastiera. Prima di lui, c’erano state Helena Prestes e Shaila Gatta.