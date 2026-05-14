Tesori Nascosti di Puglia torna per la sesta edizione: c’è Monte Sant’Angelo

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Tesori Nascosti di Puglia torna per la sesta edizione: quattordici comuni protagonisti di un weekend di scoperta e identità

Presentata questa mattina nella sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza la nuova edizione dell’iniziativa promossa dalle Pro Loco pugliesi. Appuntamento il 23 e 24 maggio per un viaggio nei luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia e comunità.

Si è tenuta questa mattina, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 10:00 nella sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di “Tesori Nascosti di Puglia”, l’iniziativa che ogni anno porta migliaia di visitatori alla scoperta di siti culturali, monumenti e percorsi lontani dai circuiti più battuti, affidando la narrazione dei luoghi alle comunità che li abitano e li custodiscono.

All’incontro hanno partecipato l’Assessora al Turismo della Regione Puglia, Rocco Lauciello, Presidente di UNPLI Puglia APS, e Nino La Spina, Presidente nazionale UNPLI, intervenuto in collegamento.

Il calendario della sesta edizione si articola nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, coinvolgendo quattordici comuni pugliesi distribuiti sull’intero territorio regionale: Monte Sant’Angelo, Lesina Marina, Castelnuovo della Daunia, Bisceglie, Sammichele di Bari, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Pulsano, Francavilla Fontana, Matino, Minervino di Lecce, San Pietro in Lama, Carpignano Salentino e Gagliano del Capo.

Protagoniste dell’iniziativa saranno le Pro Loco locali, che guideranno i visitatori attraverso aperture straordinarie, percorsi tematici e narrazioni inedite. Tutte le visite saranno esclusivamente guidate, garantendo un’esperienza di qualità e un racconto autentico, vivo, radicato nella memoria delle comunità. Chi desidera partecipare può informarsi e prenotare direttamente presso le sedi delle Pro Loco dei rispettivi territori, che forniranno indicazioni sugli orari, i punti di ritrovo e le modalità di accesso.

Durante la conferenza stampa sono stati svelati i dettagli logistici, gli orari delle aperture straordinarie e le modalità di partecipazione per l’intero fine settimana.

A tracciare la cornice culturale e strategica dell’iniziativa è stata l’Assessora al Turismo della Regione Puglia, con una dichiarazione che sintetizza la visione alla base del progetto: “C’è una Puglia che si svela con lentezza, che si affida allo sguardo attento e alla disponibilità all’ascolto. È la Puglia dei dettagli, dei paesaggi interiori, dei luoghi che custodiscono identità profonde e restituiscono senso al viaggio. Tesori Nascosti di Puglia orienta lo sguardo del visitatore verso l’entroterra, riconosce valore alle comunità, genera nuove geografie del turismo capaci di intrecciare memoria, relazioni e prospettive. È un invito a rallentare, ad attraversare i territori con rispetto, a lasciarsi guidare da chi custodisce quotidianamente quei patrimoni. In un tempo che premia l’omologazione, scegliamo autenticità, radicamento, prossimità. L’attrattività si costruisce nella qualità del racconto, nella cura dell’esperienza, nella capacità di rendere ogni luogo riconoscibile e vivo. Questa è la direzione che tracciamo: una Puglia che genera valore a partire dalla propria identità, che cresce insieme ai suoi territori, che nei suoi tesori nascosti trova la propria voce più piena e riconoscibile”.

Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per il turismo culturale e di prossimità in Puglia, capace di valorizzare borghi, siti e paesaggi che rischiano altrimenti di restare ai margini dei grandi flussi turistici. Il progetto, promosso da UNPLI Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia, pone le Pro Loco al centro di un modello di fruizione consapevole e partecipata del patrimonio locale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco del proprio comune di interesse.