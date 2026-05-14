Uomini e Donne, Sara Guadenzi sulla rottura con Alessio: “Ci siamo lasciati senza rispetto”

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Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, da giorni infatti si è sollevato un enorme polverone in merito a ciò che è successo tra loro.

Erano usciti insieme da Uomini e Donne da pochi mesi ma si sono già dettoi addio. Il motivo? Si è parlato di un tradimento da parte di lui che ha prontamente smentito. L’ex tronista ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo tra le varie cose ha detto: “É finita tra me e Alessio, ci siamo lasciati senza rispetto. C’erano dei problemi tra noi, c’erano delle incompatibilità“. Riferendosi al comportamento dell’ex fidanzato ha detto che il suo atteggiamento negli ultimi giorni era cambiato. Alcune frasi le avevano fatto venire dei dubbi e non vedendosi chiaro ha preferito andare via di casa.

Sara Guadenzi torna a parlare della rottura con Alessio Rubeca: cosa ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista non riusciva più a sopportare alcuni comportamenti dell’ex fidanzato. Ci ha tenuto a ribadire che non c’era nessun accordo tra lei, Alessio e Ciro a Uomini e Donne, lei è sempre stata sincera durante il suo percorso.

Sara Guadenzi pensa di aver commesso alcuni errori perché il suo è stato un percorso lungo durante il quale ha perso la sua spontaneità e la sua leggerezza. Lei aveva paura che andassero tutti via e questo l’ha portata a non essere vera al 100%. Tra le varie cose ha anche detto che per rabbia si sono detti molte cose e ha sottolineato che il suo ‘me la paghi’ è stato dettato dal fatto che fosse ferita ma non voleva essere una minaccia.