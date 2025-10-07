Anticipazioni Uomini e Donne: sfiorato il bacio tra Flavio Ubirti e…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri, lunedì 6 ottobre 2025, una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale Flavio Ubirti è apparso molto vicino ad una delle sue corteggiatrici.

C’è chi lo trova troppo noioso e tranquillo e chi invece elogia la sua educazione e il suo modo di fare. Nella nuova puntata verrà mostrata l’esterna con una delle ragazze che lo stanno corteggiando nel noto dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Cosa succederà? Ci sarà molta intesa tra loro, di chi si tratta? Di Nicole, anche lei nota per aver partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island.

C’è stato quasi un bacio tra Flavio Ubirti e la corteggiatrice Nicole: le anticipazioni di Uomini e Donne

Il tronista e Nicole si sono avvicinati moltissimo durante l’esterna, hanno anche sfiorato il bacio che però non c’è stato. Nel momento in cui uscirà di nuovo con lei si lasceranno travolgere dalla passione?

Le anticipazioni di Uomini e Donne si lasciano sfuggire altre novità, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che Martina e Denise torneranno in studio. Entrambe avevano deciso di non presentarsi nonostante siano uscite più volte in esterna con Flavio Ubirti. Quando lui non le ha viste ha deciso di raggiungerle per capire cosa fosse successo e le ha convinte a tornare.