Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 5 agosto 2026: Erhan scagiona Kadir, Doruk fa una richiesta ad Akif

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 17.20 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Erhan non si è ancora svegliato dal coma, i ragazzi saranno in ospedale per avere notizie in merito alle sue condizioni di salute e Doruk apparirà infastidito quando vedrà arrivare il padre, tra loro scoppierà anche un litigio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 5 agosto 2026: Kadir riceve la visita dei fratelli in carcere, Nebahat umilia Suzan

Suzan e Harika saranno ancora alla ricerca di una casa ma non riusciranno ad affittare nessun appartamento perché non hanno abbastanza denaro. Le due saranno costrette a rifugiarsi dove vivevano gli Eren, nel pollaio. Intanto la direttrice chiederà ad Emel di incontrare Sule, lei però scapperà sul tetto perché avrà il timore che la donna voglia adottarla. Nel frattempo Asiye, Emel e Omer riusciranno a fare visita a Kadir in prigione e gli porteranno una lettera d’amore di Melisa che non è potuta entrare perché non è una sua parente.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Erhan si sveglierà dal coma, Akif gli farà subito visita che lo obbligherà a testimoniare a favore Kadir. Il ragazzo verrà quindi scagionato e Doruk chiederà al padre di comprare la vecchia casa degli Eren per potergliela affittare. Harika e la madre andranno a vivere nello stesso quartiere degli Eren e questo farà vergognare moltissimo la ragazza. La madre inizierà a lavorare come commessa, quando Nebahat entrerà nel negozio non perderà occasione per umiliarla.