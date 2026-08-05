Oppenheimer su Canale 5, oggi 5 agosto 2026: cast, trama e curiosità del film evento di Christopher Nolan

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Dopo aver conquistato il mondo e riscritto la storia del cinema contemporaneo, Oppenheimer approda finalmente in prima tv su Canale 5. Il film di Christopher Nolan, vincitore di sette premi Oscar e cinque Golden Globe, sarà trasmesso oggi, mercoledì 5 agosto 2026, alle 21.30, in occasione dell’81° anniversario del bombardamento di Hiroshima. Una data simbolica per un’opera che racconta la genesi della bomba atomica e il tormento di chi ne fu l’artefice, J. Robert Oppenheimer, interpretato magistralmente da Cillian Murphy.

La pellicola, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity dal 6 al 12 agosto, promette di regalare al pubblico televisivo un’esperienza intensa e visivamente straordinaria. Ma cosa racconta davvero Oppenheimer? Chi compone il cast stellare scelto da Nolan? E quali curiosità si nascondono dietro il film che ha fatto la storia del cinema mondiale?

La trama di Oppenheimer: il genio, la colpa e il peso della storia

Basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film ripercorre la vita del fisico teorico che guidò il Progetto Manhattan, l’iniziativa segreta del governo americano per costruire la prima bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale. Nolan non si limita a raccontare la scienza, ma scava nell’animo del suo protagonista, mostrando il conflitto interiore tra il genio e la responsabilità morale.

La narrazione alterna momenti di grande tensione politica e scientifica a frammenti più intimi, dove emergono le fragilità di Oppenheimer come uomo, marito e padre. Il regista costruisce un racconto che si muove tra la gloria e la caduta, culminando nell’audizione di sicurezza del 1954, quando lo scienziato viene privato del nullaosta governativo e del prestigio conquistato. È un viaggio nella mente di un uomo che ha cambiato il mondo, ma che ne ha pagato il prezzo più alto.

Nolan, con la sua regia visionaria, trasforma la storia in un dramma universale, dove la luce delle esplosioni atomiche diventa metafora della conoscenza e della distruzione. Ogni scena è un dialogo tra potere e coscienza, tra il desiderio di progresso e il terrore delle sue conseguenze.

Il cast di Oppenheimer: un ensemble di stelle per un film epocale

Il cast di Oppenheimer è uno dei più prestigiosi mai riuniti da Christopher Nolan. Cillian Murphy, premiato con l’Oscar per la sua interpretazione, offre una performance magnetica e tormentata, restituendo tutta la complessità di un uomo diviso tra genio e rimorso. Accanto a lui, Emily Blunt interpreta la moglie Kitty, una figura forte e controversa che incarna il lato più umano del protagonista.

Robert Downey Jr., nel ruolo di Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione per l’energia atomica, regala una delle prove più intense della sua carriera, mentre Matt Damon veste i panni del generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan. Completano il cast Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh, in un mosaico di personaggi che contribuisce a rendere il film un evento globale.

Ogni interprete, guidato dalla mano ferma di Nolan, costruisce un ritratto corale di un’epoca in cui la scienza e la politica si intrecciano in modo esplosivo. Il risultato è un film che non si limita a raccontare la storia, ma la fa rivivere con una potenza emotiva rara.

Oppenheimer su Canale 5: curiosità e appuntamento in prima tv

Il successo di Oppenheimer è stato planetario: oltre 950 milioni di dollari al botteghino mondiale, di cui 27,8 milioni di euro solo in Italia. La pellicola, prima produzione di Nolan sotto l’etichetta Universal, uscì nelle sale in contemporanea con Barbie di Greta Gerwig, dando vita al fenomeno culturale del “Barbenheimer”, che trasformò l’estate 2023 in un evento cinematografico irripetibile.

Oggi, 5 agosto 2026, il film arriva su Canale 5 in prima visione assoluta, proprio nel giorno in cui il mondo ricorda Hiroshima. Un’occasione per riflettere, emozionarsi e riscoprire la forza del cinema come strumento di memoria e consapevolezza. Chi non potrà seguirlo in diretta, potrà trovarlo su Mediaset Infinity, dove resterà disponibile gratuitamente per una settimana.

Con Oppenheimer, Nolan firma non solo un capolavoro visivo, ma anche un ritratto umano e storico che continua a far discutere. Un film che non si guarda soltanto: si vive, si ascolta, si teme e si ama, come ogni grande opera che lascia un segno indelebile.