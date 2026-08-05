Salute e Benessere
Orari di apertura ad agosto delle Casse Ticket Aziendali
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Orari di apertura – chiusura delle Casse Ticket aziendali e del Call Center agosto 2026
Avviso all’utenza
Si informano i gentili utenti che in agosto 2026 saranno in vigore i seguenti orari di apertura – chiusura delle Casse Ticket aziendali e del Call Center.
- Dal 10 agosto 2026 al 13 agosto 2026: apertura al pubblico dalle ore 07:30 alle ore 17:30
- Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 13:00
- Sabato 15 agosto 2026: chiuso per la festività di Ferragosto.
- Tutti gli altri sabati del mese di agosto 2026: apertura dalle ore 07:30 alle ore 13:00
Col. D’Avanzo
- Dal 10 agosto 2026 al 13 agosto 2026: apertura al pubblico dalle ore 07:30 alle ore 17:30
- Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 13:00
- Tutti i sabati del mese di agosto 2026: chiuso
Lastaria – Lucera
- Dal 10 agosto 2026 al 13 agosto 2026: orario invariato dalle ore 07:30 alle ore 17:00
- Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 13:00
- Tutti i sabati del mese di agosto 2026: chiuso
Call Center
- Dal lunedì al venerdì: servizio attivo con orario continuato dalle ore 08:00 alle ore 18:00
- Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 14:00
- Sabato 15 agosto 2026: chiuso per la festività di Ferragosto