Salute e Benessere

Orari di apertura ad agosto delle Casse Ticket Aziendali

Redazione5 Agosto 2026
?????????????????????????
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Orari di apertura – chiusura delle Casse Ticket aziendali  e del Call Center     agosto 2026

                                            Avviso all’utenza

Si informano i gentili utenti che in agosto 2026 saranno in vigore i seguenti orari di apertura – chiusura delle Casse Ticket aziendali e del Call Center.

Policlinico Riuniti di Foggia

  • Dal 10 agosto 2026 al 13 agosto 2026: apertura al pubblico dalle ore 07:30 alle ore 17:30
  • Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 13:00
  • Sabato 15 agosto 2026: chiuso per la festività di Ferragosto.
  • Tutti gli altri sabati del mese di agosto 2026: apertura dalle ore 07:30 alle ore 13:00

Col. D’Avanzo

  • Dal 10 agosto 2026 al 13 agosto 2026: apertura al pubblico dalle ore 07:30 alle ore 17:30
  • Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 13:00
  • Tutti i sabati del mese di agosto 2026: chiuso

Lastaria – Lucera

  • Dal 10 agosto 2026 al 13 agosto 2026: orario invariato dalle ore 07:30 alle ore 17:00
  • Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 13:00
  • Tutti i sabati del mese di agosto 2026: chiuso

Call Center

  • Dal lunedì al venerdì: servizio attivo con orario continuato dalle ore 08:00 alle ore 18:00
  • Venerdì 14 agosto 2026: chiusura alle ore 14:00
  • Sabato 15 agosto 2026: chiuso per la festività di Ferragosto

Redazione5 Agosto 2026