Anticipazioni Capri 6 agosto 2026: Carolina torna sull’isola, Donna Isabella la sfida

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Moltissimi telespettatori stanno seguendo le repliche di Capri su Rai Uno, da lunedì a venerdì alle 14.05. In passato è stata una fiction che è riuscita a fare breccia in modo notevole nel cuore di tantissime persone, a distanza di vent’anni in molti la stanno riguardando con piacere e c’è chi invece sta guardando gli episodi per la prima volta.

Cosa accadrà negli episodi di domani, giovedì 6 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che dopo essere stata in carcere per due anni Carolina vuole ricominciare lontano dall’isola. Un uomo le offrirà un lavoro come cameriera ma quando proverà ad aggredirla in preda alla paura salirà sul primo traghetto e tornerà a Capri dove incontrerà Andrea.

Spoiler Capri 6 agosto 2026: Donna Isabella è ancora viva e torna a Capri, Carolina verso una difficile impresa

Quando tornerà a Villa Isabella Carolina scoprirà che Reginella è morta e il resort è in fallimento. Vittoria, Umberto e Massimo dopo la fuga non sono più tornati ma ci sarà un ritorno che spiazzerà tutti, quello di Donna Isabella. Per anni hanno creduto tutti che fosse morta ma in realtà è viva.

Con l’orgoglio ferito Donna Isabella lancerà una sfida alla Scapece, non venderà il resort se nel giro di un mese riuscirà a riporta la villa al successo. Per Carolina non sarà affatto un’impresa facile, soprattutto a causa della concorrenza di un nuovo locale chiamato ‘Tenda Berbera’. I proprietari sono due amici di Andrea, Tony e Vittorio. Le anticipazioni di Capri fanno poi sapere che a causa di una drammatica notizia l’alpinista dovrà interrompere la preparazione per la prossima scalata.