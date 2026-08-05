Myrta Merlino, torna in tv: nuovo programma su San Marino RTV da ottobre

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Dopo mesi di silenzio televisivo, Myrta Merlino è pronta a tornare davanti alle telecamere. La giornalista napoletana, volto noto dell’informazione italiana, entra ufficialmente nel palinsesto di San Marino RTV con un nuovo programma in partenza il prossimo ottobre. L’annuncio è arrivato durante La Terrazza della Dolce Vita, la manifestazione estiva ospitata al Grand Hotel di Rimini e condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi, dove l’amministratore delegato dell’emittente, Roberto Sergio, ha confermato il suo ingresso nella rete.

Un ritorno che segna una nuova fase della carriera di Merlino, dopo l’esperienza a Pomeriggio Cinque su Canale 5. Ma quale sarà il taglio del nuovo format? E come si inserisce nel percorso professionale di una delle giornaliste più riconoscibili del panorama televisivo italiano?

Dall’addio a Mediaset al nuovo inizio su San Marino RTV

La fine dell’avventura a Mediaset ha rappresentato per Myrta Merlino un punto di svolta. Dopo aver ereditato Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso nel 2023, la conduttrice aveva cercato di trasformare il programma in un contenitore più orientato all’informazione e all’approfondimento, abbandonando la linea più pop e di costume che lo aveva caratterizzato in passato. Nonostante l’impegno e il cambio di rotta, gli ascolti non avevano premiato la nuova formula, spingendo l’azienda a rivedere la fascia pomeridiana.

Per la stagione 2026, Mediaset ha infatti affidato lo spazio a Gianluigi Nuzzi, con il nuovo titolo Dentro la notizia, mentre Merlino è rimasta nell’orbita del gruppo come opinionista in alcuni talk show. Ora, però, la giornalista è pronta a voltare pagina e a tornare protagonista con un progetto tutto suo, in un contesto più vicino alla sua identità professionale.

Il nuovo programma: attualità, politica e approfondimento

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo format di Myrta Merlino su San Marino RTV sarà dedicato ai temi dell’attualità e della politica, ambiti che la conduttrice conosce perfettamente grazie alla lunga esperienza maturata negli anni a La7, dove ha guidato programmi di successo come L’Aria che tira. Il progetto, ancora avvolto dal riserbo, dovrebbe riportare Merlino al suo terreno naturale: quello del confronto, dell’analisi e del racconto dei fatti con uno sguardo critico e diretto.

La scelta di San Marino RTV non è casuale. L’emittente, sempre più attenta alla qualità dell’informazione, punta a rafforzare la propria offerta con volti autorevoli e format di approfondimento. Per Merlino, si tratta di un ritorno alle origini, ma anche di una sfida nuova: costruire un programma che unisca rigore giornalistico e ritmo televisivo, in linea con la sua cifra stilistica.

Myrta Merlino, una carriera tra informazione e televisione

Giornalista, conduttrice e autrice, Myrta Merlino ha costruito negli anni un percorso solido e riconoscibile. Dalla redazione di Rai Tre ai talk di La7, fino all’approdo a Mediaset, ha sempre mantenuto un approccio diretto e incisivo, capace di coniugare competenza e empatia. Il suo stile, spesso definito “da piazza”, ha reso i suoi programmi luoghi di confronto reale, dove la politica incontra la vita quotidiana.

Con il nuovo incarico su San Marino RTV, Merlino torna a fare ciò che ama di più: raccontare l’attualità con passione e lucidità, senza rinunciare al dialogo con il pubblico. Un ritorno che promette di riportare in tv una voce autorevole e indipendente, pronta a riaccendere il dibattito e a dare nuova linfa all’informazione televisiva.