Helena Prestes e Javier Martinez pronti a cambiare vita: svelato il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei suoi fans che li seguono in ogni loro avventura. La modella influencer e il pallavolista argentino sono pronti a cambiare vita. I due si apprestano a lasciare Terni dove hanno vissuto per meno di un anno. In questi giorni, l’ex gieffina sta pubblicando alcune storie su Instagram in cui la si vede immersa tra scatolini nella sua casa di Terni in cui si era trasferita per stare vicina al fidanzato impegnato con la squadra locale di pallavolo. Helena Prestes insieme a Javier Martinez sono in procinto di lasciare l’Umbria e trasferirsi in Lombarda e più precisamente a Lecco dove lei ha comprato un attico di lusso.

Helena Prestes e Javier Martinez si trasferiscono a Lecco

Javier Martinez e la compagna sono pronti ad iniziare un nuovo capitolo lontani da Terni. La coppia nata al Grande Fratello si appresta a traslocare a Lecco dove la modella ha preso una casa da pochi mesi. In una vecchia intervista, Helena Prestes aveva rivelato di aver un rapporto stretto con la zona e specialmente Valmadrera: “è stata la prima città che ho conosciuto quando 13 anni fa sono arrivata in Italia dal Brasile. Facevo la modella con il permesso di soggiorno ma non avevo i soldi e quindi non mi potevo permettere il biglietto aereo per tornare in Brasile. Le vacanze in agosto le facevo in tenda a San Tommaso, non molto distante dalla chiesina. Lì abitava una signora che ci dava da mangiare.”