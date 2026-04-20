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Manfredonia ancora fuori: dopo le Regionali, zero eletti anche in Provincia!

Manfredonia di nuovo senza rappresentanza.

Dopo le elezioni regionali, dove la città è rimasta senza un consigliere in Regione, anche le provinciali confermano lo stesso scenario: zero eletti, nessun peso politico.

Un dato che non è più casuale e che apre una riflessione dura sullo stato oggettivo politico del territorio.

Alle regionali si parlava di occasione mancata, di divisioni, di incapacità di fare sintesi.

Oggi, alle provinciali, la storia si ripete.

Ancora una volta, mentre altri territori riescono a costruire accordi e portare a casa risultati, Manfredonia resta fuori dai tavoli.

Il problema è strutturale: assenza di unità, mancanza di strategia e incapacità di incidere come comunità politica.

E così il risultato è sempre lo stesso: nessuna rappresentanza.

Per la città significa una cosa sola: meno peso, meno voce e meno possibilità di difendere interessi concreti nei luoghi dove si decide il futuro del territorio.

La storia si ripete.

E adesso non basta più prenderne atto: serve capire il perché…

Michele Arminio