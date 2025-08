Angelo ha ‘tradito’ Maria Concetta dopo Temptation Island: “Mi sento in colpa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Angelo e Maria Concetta si erano detti addio durante il loro falò di confronto anticipato a Temptation Island, un mese dopo il reality non sono tornati insieme.

Cosa è successo dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5? Lei ha scoperto che lui l’ha tradita con la sua ex, dopo l’esperienza vissuta nel villaggio hanno provato a chiarirsi ma l’atteggiamento dell’ex fidanzato l’ha delusa ancora. Al conduttore ha fatto sapere che la cercava durante la settimana, nel weekend però spariva per fare le serate. Le sono anche arrivati dei video in cui lui faceva il cretino con una ragazza.

Angelo ammette di essere stato con un’altra ragazza dopo Temptation Island: Maria Concetta non torna con l’ex

Maria Concetta indagando ha scoperto che l’ex fidanzato gli ha mentito dopo Temptation Island, lei nonostante tutte le delusioni gli ha concesso molte possibilità perché è davvero innamorata di lui. Questa volta però non sembra essere disposta a perdonarlo, a detta sua la loro storia d’amore è definitivamente finita.

Quando è stato il turno di Angelo a Filippo Bisciglia ha detto che non è vero che ha tradito l’ex fidanzata come le hanno raccontato. Ha rivelato di essere stato malissimo dopo il reality, soprattutto perché vedeva una totale chiusura da parte sua. L’ex fidanzato di Maria Concetta ha poi ammesso di essersi distratto con un’alta ragazza dopo Temptation Island e ha aggiunto: “Sono riuscito a riconquistarla, ma poi indagando ha scoperto il mio tradimento e ora mi sento in colpa. Non ho mai amato così tanto una persona”.