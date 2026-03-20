Andreas Muller sugli attacchi degli haters: “Mi dicono che le figlie sono brutte, c’è un limite a tutto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sin dall’inizio della loro storia d’amore Andreas Muller e Veronica Peparini si sono ritrovati a fare i conti con molte critiche e attacchi sui social. Il motivo? Per la loro differenza d’età, lei è più grande di lui di venticinque anni.

Per loro l’età non è mai stato un limite, si sono innamorati e da quel momento hanno iniziato a costruire una vita insieme. I due sono convolati a nozze e dal loro amore sono nate due figlie, due splendide gemelle che riempiono di gioia la loro vita. Sui social il ballerino è più volte sbottato contro chi attacca e insulta le sue bambine, ne ha parlato anche a La volta buona nella puntata di ieri.

Le figlie di Andreas Mullar e Veronica Peparini nel mirino degli haters: le rivelazioni del ballerino

Nel salotto di Caterina Balivo il ballerino ha fatto sapere che lui e la moglie sono stati attaccati spesso sui social in merito alla loro vita personale. Non solo per la differenza d’età, in molti hanno insinuato che abbia vinto la sedicesima edizione di Amici grazie a Veronica Peparini.

Tanti gli attacchi rivolti anche alle figlie, in merito a ciò ha detto: “Mi dicono che le figlie sono brutte e spesso gli hater non sono giovanissimi. Dal momento in cui sei esposto, automaticamente sei sotto il giudizio di tutti. Dall’altra parte penso ci sia un limite a tutto“. Per anni Andreas Muller non ha replicato agli insulti, però da quando è padre a volte lo fa. Ha anche detto che dopo la loro nascita le sue priorità sono totalmente cambiate, prima era concentrato solo su se stesso e sulla danza, loro però lo hanno riportato con i piedi per terra.