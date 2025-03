Amicizia finita tra Javier e Alfonso D’Apice dopo il GF? Martinez svela la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni non si fa che parlare della presunta lite scoppiata tra Alfonso D’Apice e Javier Martinez dopo il Grande Fratello. I due erano diventati molto amici nella casa più spiata dagli italiani, a causa delle loro relazioni nate durante il reality però potrebbe esserci stata qualche incomprensione tra loro.

L’ex gieffino napoletano si è scontrato spesso con Helena Prestes al Grande Fratello e nemmeno il pallavolista argentino ha un ottimo rapporto con Chiara Cainelli. Questo ha causato la fine dell’amicizia tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice? Sui social Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno fatto sapere che i due si sono sentiti al telefono dopo il Grande Fratello e se ne sarebbero dette di tutti i colori.

Javier Martinez e Alfonso D’Apice ai ferri corti dopo il Grande Fratello? L’argentino fa chiarezza sui social

Dopo aver letto gli insistenti rumors sulla presunta lite scoppiata tra lui e Alfonso D’Apice dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Javier Martinez nelle scorse ore ha voluto fare chiarezza sui social. Cosa ha detto? Ha smentito le voci che stanno circolando dicendo che non c’è stato nessun litigio con l’ex gieffino napoletano.

Il fidanzato di Helena Prestes ha fatto sapere che fuori dallo studio lui e Alfonso D’Apice si sono abbracciati, ha anche detto che non vede l’ora di rivederlo nei prossimi giorni. Ha ammesso che dovranno chiarire alcune cose, però ha ribadito che non hanno litigato. Tra le varie cose Javier Martinez ha rivelato: “Non andiamo d’accordo con le rispettive fidanzate ed è normale che ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che fra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema“.