Amici 25, Angie parteciperà al Serale: “Non è stato un percorso facile, quella maglia significa…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo essere stata votata dai suoi compagni di avventura Angie ieri ha avuto la possibilità di esibirsi nella nuova puntata di Amici 25 per provare ad ottenere la maglia per accedere al Serale del talent show.

La sua esibizione questa volta ha convinto i professori, infatti è riuscita ad ottenere la tanto ambita maglia che le permetterà di partecipare al Serale a marzo, la talentuosa cantante era al settimo cielo. Prima din cantare ha rivelato che per lei era un giorno davvero importante.

Angie parteciperà al Serale di Amici 25: cosa ha detto l’allieva prima della sua esibizione

La giovane cantante ha ricordato che lo scorso anno ha partecipato a Sanremo Giovani però non è andata bene e per ben quattro anni ha provato ad entrare ad Amici di Maria De Filippi prima di riuscire ad approdare nella scuola. Prima di ricevere la maglia ha detto che ha iniziato a scrivere quando aveva tredici anni e non ha più smesso.

Angie visibilmente emozionata ha detto: “Sono arrivata qui, non è stato un percorso facile, ho avuto diversi momenti no, periodi bassi, ma nessuno fa la fila per montagne russe piatte. Per me quella maglia significa che le montagne russe vanno verso l’alto”. Ci ha tenuto poi a ringraziare gli altri allievi per averle dato un’altra possibilità.