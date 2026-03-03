Amici 25, Opi fa infuriare Anna Pettinelli: “Sei un ingrato, ho fatto tutto per proteggervi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La decisione presa da Anna Pettinelli ad Amici 25 sta facendo non poco discutere, anche Opi in casetta con gli altri allievi ha manifestato il suo malcontento.

Cosa è successo? La prof di canto ha deciso che non ammetterà più gli allievi degli altri professori fin quando i suoi non riceveranno la maglia per il Serale. Nella puntata di domenica infatti ha negato la maglia sia ad Elena che a Plasma. La sua scelta sta dando vita a molte polemiche, piuttosto infastidito Opi ha detto che a causa della decisione di Anna Pettinelli lui si prenderà quintali di me**a online.

Scontro animato tra Opi e Anna Pettinelli ad Amici 25: la prof attacca duramente il suo allievo

Anna Pettinelli non ha affatto gradito la reazione del suo allievo, infatti lo ha convocato in studio per bacchettarlo. Su tutte le furie gli ha detto: “Sei un ingrato, io ho fatto tutto questo per proteggervi“.

La speaker radiofonica ha detto di aver fatto una cosa enorme e lui invece di apprezzare ha avuto il coraggio di preoccuparsi degli attacchi che riceverà sul web. Ha poi aggiunto: “Hai idea di quello che succede a me, tu non sei nessuno, io ho 50 anni di carriera alle spalle”. Le parole di Anna Pettinelli però non hanno fatto cambiare idea ad Opi. Il cantante infatti continua a pensare che la sua decisione potrebbe danneggiarlo. A detta sua per ottenere la maglia del Serale preferisce cantare cinquanta canzoni davanti a Rudy Zerbi.