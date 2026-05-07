Lino Giuliano torna a parlare di Temptation Island: “C’è stato tanto vittimismo, con Alessia…”

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Lino Giuliano nel 2024 ha partecipato a Temptation Island con la fidanzata Alessia Pascarella, quest’ultima non ha però perdonato alcuni suoi atteggiamenti e decide di mettere fine alla loro relazione.

Fu molto acceso il loro falò di confronto, dopo duri insulti e attacchi decisero di lasciare il programma separati. Durante un’ospitata a Sperone Podcast lui in merito all’esperienza che ha vissuto nel reality dei sentimenti ha detto che c’è stato tanto vittimismo, a detta sua in molti ci giocano in quella circostanza ma nonostante tutto è stato tutto abbastanza reale.

Nuove rivelazioni di Lino Giuliano dopo Temptation Island: il rapporto con Alessia e la mancata partecipazione al GF Vip

Ripensando al percorso vissuto con Alessia nel villaggio ha fatto sapere che lei l’ha presa male, infatti chiedeva ogni giorno il falò per uscire ma lui rifiutava perché voleva rimanere. Come vanno oggi le cose tra loro? I due sono tornati insieme, gli alti e bassi non mancano ma stanno bene. A detta sua bisogna sorvolare dopo certi errori per andare avanti.

A Temptation Island si era avvicinato alla tentatrice Maika, i due si sono frequentati per circa un mese dopo il programma ma lui sin dall’inizio aveva capito che desiderava tornare con l’ex fidanzata. Archiviata la loro frequentazione è tornato single ma dopo circa due mesi lui e Alessia Pascarella sono tornati insieme. Lino Giuliano ha parlato anche della sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip, era stato preso lo scorso anno ma a causa di un commento omofobo sui social lo hanno escluso. Anche quest’anno era stato richiamato ma non è stato preso.